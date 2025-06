Vai viajar de carro no feriado? Conheça os cuidados e dicas essenciais

Trechos de rodovia entre Simões Filho e Salvador, na BR 324 - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Próximo dos feriados prolongados como o São João e São Pedro a viagem de carro muitas vezes é uma alternativa econômica para roteiros de curta ou média distância. Para ter uma experiência tranquila e segura, durante o trajeto, é fundamental se preparar desde a escolha do caminho, documentação, gastos com combustível e pedágio aos cuidados com o veículo.

Diante de tantas questões para pensar antes de viajar de carro, alguns itens podem passar despercebidos. Pensando em te ajudar a se organizar, o Portal A TARDE te mostra como fazer uma revisão minuciosa do seu carro com tudo o que você precisa conferir para ter uma viagem livre de imprevistos. Além de trazer uma nutricionista para dar dicas de hidratação e alimentação para uma preparação física e mental no trajeto.

Planejar a viagem

O planejamento é essencial para ter uma viagem livre de imprevistos. É importante:

Tomar conhecimento das distâncias do trajeto da viagem;

verificar condições do tempo;

Verificar pontos de parada;

Verificar postos de combustíveis no caminho;

Verificar restaurantes ao longo do percurso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), orienta ainda a checagem da documentação completa do veículo, além de documentos de identificação de todas as pessoas ocupantes.

Revisão do veículo

Veja o que é preciso verificar antes de viajar

Faróis (se acendem e apagam para ver e ser visto);

Pneus calibrados e em bom estado;

Motor revisado (com óleo e nível da água do radiador em dia).

É preciso ainda analisar a presença e o estado dos equipamentos de porte obrigatório, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para-brisa e luzes do veículo.

É preciso também verificar os equipamentos de porte obrigatório | Foto: Freepik / Divulgação

Previsão do tempo

Se informar sobre as condições do tempo pelos lugares por onde vai passar é fundamental para se preparar principalmente no cuidado com a pista molhada e a possibilidade de aquaplanagem dos pneus, além de evitar locais que geralmente sofrem com alagamento.

Segundo a PRF, em casos de chuva, o condutor deve:

Acionar os limpadores de para-brisa;

Diminuir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo que segue à sua frente.

Se necessário parar no acostamento, deve ser feito em local seguro e afastado da pista de rolamento.

É possível verificar informações sobre o clima, disponibilizadas gratuitamente pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no endereço: www.inmet.gov.br.

O limite de velocidade de cada trecho deve ser respeitado | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Atenção redobrada

Respeitar os limites de velocidade estabelecidos para a via, além de observar as placas de indicação do limite de velocidade e as condições de ultrapassagem, trechos em obra, nesses casos o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local, são regras fundamentais no trânsito.

Entre as indicações feitas pela PRF para evitar acidentes estão:

Observar as placas de trânsito

Manter distância segura entre os veículos;

Faróis sempre acesos (mesmo durante o dia).

Manter distância entre os veículos e observar as placas de trânsito é fundamental para evitar acidentes | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde

Ultrapasssagem

Um movimento que pode ser perigoso se não for feito com cuidado, a ultrapassagem deve acontecer sempre pela esquerda somente em locais permitidos e principalmente onde haja todas as condições necessárias para execução da manobra com segurança, alerta a PRF.

Para realizar a ultrapassagem, é preciso certifique-se da distância e da visibilidade do veículo que pretende ultrapassar e dos que vêm em sentido contrário. Caso o outro veículo já tenha ultrapassado ou já tenha sinalizado a intenção de fazê-lo, dê a preferência e aguarde a vez. Toda manobra que for ser feita deve ser sinalizada com antecedência.

A PRF ressalta ainda que a atenção deve ser redobrada ao ultrapassar ônibus e caminhões. Principalmente, por se tratar de veículos grandes e pesados, é preciso se certificar que há espaço suficiente para realizar uma ultrapassagem segura. Nesses casos, ao ser ultrapassado o condutor não deve acelerar, e nem mudar a trajetória do veículo. É preciso manter a distância segura do veículo à frente.

A PRF alerta que a atenção deve ser redobrada diante de veículos grandes e pesados | Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Cinto de segurança

O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Para crianças menores de 7 anos, é obrigatório o uso de cadeirinhas ou assentos de elevação de acordo com a idade e altura da criança. Em caso de autuação o condutor será penalizado e o veículo ficará retido até a regularização da infração.

Pausas para descanso

Em caso de viagens longas, para evitar o cansaço físico e mental o condutor deve fazer intervalos. De acordo com a nutricionista, Patrícia Loiola, as pausas para descanso devem ocorrer de 2 em 2 horas. A especialista indica também que durante o período de descanso, os passageiros caminhem e se alonguem.

"A dica é planejar paradas em postos de serviço ou áreas de descanso ao longo do trajeto. Uma boa preparação física e mental contribui significativamente para um viagem mais segura", explica a nutricionista.

Hidratação e alimentação

Se manter hidratado e alimentado são outros dois pontos importantes no preparo de viagens de carro, para garantir a segurança e o conforto. Para a especialista, é preciso levar pelo menos uma garrafinha de água por pessoa e tomar pequenos goles regularmente.

"A desidratação pode causar fadiga, dor de cabeça, dificuldade de concentração e até tonturas, o que é perigoso para quem está no valante", disse a especialista que também pontuou que bebidas com alto teor de açucar devem ser evitadas, pois podem aumentar a desidratação, como refrigerante e álcool.

Já a alimentação, segundo a especialista "ajuda a manter energia e exposição durante a viagem", por isso Patrícia Loiola recomenda alimentos leves, nutritivos como:

Fruta;

Sanduíches naturais;

Oleaginosas;

Lanches saudáveis

A especialista alerta ainda que se evite refeições pesadas e gordurosas, pois podem "causar sonolência e desconforto estomacal", conclui.