Corpo de rifeiro desaparecido em Salvador é encontrado na Ilha

Widian morava em Cosme de Farias e saiu de casa dizendo que iria em Pernambués trocar dinheiro - Foto: Reprodução Redes Sociais

Agentes do Corpo de Bombeiros resgataram, na tarde desta sexta-feira, 20, o corpo de um homem, na Praia do Duro, em Mar Grande, no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Informações dão conta de que o cadáver localizado é do rifeiro Widian Fernandes Morais, 31 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira, 16.

Morador de Cosme de Farias, em Salvador, o rapaz saiu de casa afirmando que iria até o bairro de Pernambués para trocar dinheiro e, desde então, era procurado por familiares e amigos.

Durante as buscas, que também mobilizou as redes sociais, testemunhas disseram que ele foi visto no Terminal Marítimo de São Joaquim, em Água de Meninos, embarcando em ferry-boat com destino à Ilha de Itaparica. O corpo dele foi encontrado boiando na praia por passageiros de uma embarcação que fazia a travessia entre Salvador e Mar Grande.

Agora, a família de Widian vai solicitar junto à Justiça a liberação das imagens do sistema de segurança do terminal de ferry-boat para ajudar a esclarecer o que de fato aconteceu e se, no dia em que embarcou, ele estava sozinho ou acompanhado de outra pessoa. A Polícia Civil apurada o caso.