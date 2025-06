Elevador cai com funcionárias dentro em hospital famoso de Salvador

Hospital Português, localizado no bairro da Graça - Foto: Divulgação | Hospital Português

Duas funcionárias ficaram feridas após o elevador de serviço do Hospital Português, localizado no bairro da Graça, em Salvador, cair na noite de quinta-feira, 19. Segundo a unidade de saúde, o equipamento caiu do andar térreo para o subsolo.

Por volta das 22h, as duas colaboradoras estavam no interior do equipamento no momento do ocorrido. Elas foram socorridas pelas equipes assistenciais do hospital, receberam assistência imediata e passam bem.

Ainda de acordo com a assessoria, uma das vítimas permanece internada, em recuperação, com quadro estável e sem intercorrências. A outra colaboradora recebeu alta na manhã desta sexta-feira, 20, e segue em tratamento conservador em casa.

O hospital informou que a manutenção dos elevadores da unidade de saúde, tanto preventiva quanto corretiva, é realizada pela empresa TKE TK Elevator. A unidade de saúde solicitou a interdição do equipamento envolvido no incidente para a realização de uma vistoria completa e criteriosa, já iniciada pela TKE TK Elevator.

Além disso, todos os demais elevadores da instituição passarão por revisão completa e criteriosa como medida adicional de segurança.