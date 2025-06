Vacinação em Salvador: veja pontos de vacinas contra Covid-19 e a Influenza

Vacinação é intensificada em Salvador - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) iniciou, ontem, a ampliação do número de pontos com oferta de vacinas contra a gripe e a Covid-19. A iniciativa visa ampliar a cobertura vacinal, especialmente com a proximidade das festas juninas e a chegada do inverno no próximo sábado, quando aumentam os riscos de circulação de vírus respiratórios.

Segundo a SMS, desde o início das campanhas deste ano, já foram aplicadas 302.388 doses contra a gripe e 432.983 contra a Covid-19.

A meta agora, segundo a pasta, é garantir a atualização vacinal da população tanto nas campanhas em vigor quanto na vacinação de rotina, para manter a cobertura em níveis elevados durante um período de maior circulação de vírus respiratórios.

Apelidado pelos colegas de trabalho de “Senhor Vacina”, ”Edson Barbalho, 63 anos, conta que não perde uma campanha. “Sou viciado em vacina. Aprendi com minha mãe, que cobrava muito da gente. A ciência está aí, e com o vírus circulando, não tem por que deixar de se vacinar”.

Apesar do esforço, a cobertura da campanha contra a Influenza ainda é considerada baixa. O índice atual é de 32%, quando a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 90%.

Todos os grupos prioritários apresentam adesão insatisfatória. A SMS tem ampliado os pontos de imunização, além de atendimento domiciliar. A vacinação também está disponível no sistema drive-thru.

Além das 162 unidades de saúde das 8h às 17h, a vacinação estará disponível em pontos estratégicos, das 9h às 16h. Na Arena Fonte Nova, funciona um drive-thru exclusivo para vacina contra a gripe em pessoas a partir de 12 anos.

Já os shoppings Salvador, Bela Vista e Ponto Alto (em São Marcos) oferecem as vacinas contra a gripe e a Covid-19 para o público a partir dos 6 meses de idade. A Estação Pirajá também disponibiliza os dois imunizantes para quem tem 12 anos ou mais.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira