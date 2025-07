Crianças são resgatadas em Camaçari após denúncia de maus-tratos e abandono

Crianças viviam em um cenário de abandono - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Quatro crianças, com idades entre um e sete anos, foram resgatadas na tarde de quarta-feira, 25, por policiais militares do 12º Batalhão, em Camaçari, após uma denúncia de violência familiar no bairro Limoeiro. Elas viviam em um cenário de abandono, marcado por insalubridade e extrema vulnerabilidade.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou as crianças em meio a uma casa com condições degradantes. As imagens registradas na ocorrência mostram o interior do imóvel tomado por sujeira, lixo espalhado, roupas sujas e completa ausência de higiene. A situação era agravada pela falta de alimentos, visível tanto no ambiente quanto no estado físico das crianças.

Mãe das crianças apresentava sinais de forte descontrole emocional | Foto: Divulgação / Polícia Militar

A mãe, que estava com os filhos no imóvel, apresentava sinais de forte descontrole emocional. Diante da situação, os policiais prestaram o primeiro atendimento e acionaram o Conselho Tutelar.

Com o respaldo de uma decisão judicial, os menores foram levados ao Centro de Acolhimento 03, onde agora recebem cuidados especializados e proteção.