Mãe desabafa após filha ser esquartejada por facção: "Caminho que ela escolheu"

A mãe da jovem Ana Luiza Lima Brito, de 22 anos, que foi morta e esquartejada por integrantes de uma facção criminosa na noite de segunda-feira, 23, no bairro Gusmão, em Eunápolis, no sul da Bahia, fez um forte desabafo nas redes sociais, na noite de quarta, 25.

Segundo a mãe da jovem, o que aconteceu com a sua filha foi "fruto da rebeldia e desobediência, de achar que é dona do mundo. Porque jovem, a gente não pensa. Parece que tá todo mundo errado, só a gente tá certo", iniciou.



O corpo de Ana Brito foi localizado em uma estrada de terra, no bairro Delta Park, próximo da BR-367, cerca de 10 km onde o seu namorado Matheus Rodrigues de Souza foi executado.

A mãe da jovem relatou que já havia conversado com a vítima. "Infelizmente eu já vinha falando com ela 'Ana, você não tem medo de morrer?' e ela falava 'mãe, eu não tenho medo de morrer, tenho medo da forma como vou morrer'", contou.

O vídeo que mostra o momento da morte da jovem está circulando nas redes sociais. Sobre esse ponto, a mãe disse que ficou "arrebentada por dentro, mas foi um caminho que ela escolheu". "Quem entra nessa m**rda, entra sabendo de tudo que pode acontecer".



"Vocês não vão me ver clamar por justiça por que eu já tinha conversado com ela, que se um dia acontecesse, que a gente ia sofrer, mas a vida ia seguir. Eu não vou pedir Justiça porque não confio. Descobrir quem fez isso não vai trazer minha filha de volta", disse a mãe em desabafo.

Nos stories do Instagram, a mãe da jovem que usa um perfil com o nome "lih_lima86", contou que os netos foram ao velório e entenderam que se tratava de um adeus. Ana Luiza era mãe de três filhos.

"O Benício (um dos gêmeos que têm 5 anos) chorou muito. Ele entendeu que era um adeus. Escutei ele dizer enquanto levavam o caixão 'poxa minha mãe era tão nova'... Bernardo e Gael acredito que não processaram a imensidão do que passou. Olharam curiosos, sérios".

Delegado responsável pela investigação fala sobre o crime

Segundo o delegado Manoel Vieira, da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, Ana foi morta por traficantes do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), facção vinculada ao Comando Vermelho (CV), em represália pelo assassinato de Matheus. Ela teria indicado o local onde o rapaz estava para os traficantes do Bonde do Maluco (BDM), facção para onde ela estava migrando.

"Ela era traficante do PCE e estava trocando uma facção pela outra rival. O vídeo deixa claro de que ela tinha participação [no crime]. Eles [traficantes do PCE] pegaram o celular dela e viram que ela estava passando informações para o BDM”, afirmou Vieira. O vídeo ao qual o delegado se refere é um registro das câmeras de segurança do estabelecimento onde Matheus foi executado.

Ainda segundo ele, a morte de Matheus seria uma forma de Ana provar que, de fato, estava firme no propósito de mudar de organização criminosa. Vieira revelou ainda que Ana e Matheus não eram namorados e que estavam se relacionando há uma semana, desde que ele deixou o presídio.

O delegado disse ainda já ter identificado o homem que matou Matheus, inclusive, ele é apontado como sendo a pessoa responsável por executar os desafetos do BDM, em Eunápolis.

Veja: