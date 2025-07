Esquartejamento de mulher na Bahia está ligado a morte de 'namorado'

Imagens das câmeras de segurança do mercado onde Matheus foi morto denunciou Ana - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil de Eunápolis não tem nenhuma dúvida de que o assassinato brutal de Ana Luiza Lima Brito, de 22 anos, está diretamente ligado à execução de Matheus Rodrigues de Souza, 24, na noite da segunda-feira, 23, no bairro Gusmão, no município, que fica no extremo sul do estado.

O corpo da jovem foi localizado esquartejado, na manhã desta quarta-feira, 25, em uma estrada de terra, no bairro Delta Park, nas proximidades da BR-367, cerca de 10 km de onde Matheus foi morto. Uma das mãos dela estava dentro de uma bolsa com dois dedos arrancados e na boca havia um bilhete, cujo teor não foi revelado.

Matheus foi executado por traficantes do BDM | Foto: Reprodução Redes Sociais

Segundo o delegado Manoel Vieira, da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, Ana foi morta por traficantes do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), facção vinculada ao Comando Vermelho (CV), em represália pelo assassinato de Matheus. Ela teria indicado o local onde o rapaz estava para os traficantes do Bonde do Maluco (BDM), facção para onde ela estava migrando.

“Ela era traficante do PCE e estava trocando uma facção pela outra rival. O vídeo deixa claro de que ela tinha participação [no crime]. Eles [traficantes do PCE] pegaram o celular dela e viram que ela estava passando informações para o BDM”, afirmou Vieira. O vídeo ao qual o delegado se refere é um registro das câmeras de segurança do estabelecimento onde Matheus foi executado.

Ainda segundo ele, a morte de Matheus seria uma forma de Ana provar que, de fato, estava firme no propósito de mudar de organização criminosa. Vieira revelou ainda que Ana e Matheus não eram namorados e que estavam se relacionando há uma semana, desde que ele deixou o presídio.

O delegado disse ainda já ter identificado o homem que matou Matheus, inclusive, ele é apontado como sendo a pessoa responsável por executar os desafetos do BDM, em Eunápolis. O nome dele não informado para não prejudicar as investigações. Com relação ao assassinato de Ana Luiza, o delegado diz que a autoria ainda segue desconhecida.