São João movimenta R$ 2,3 bilhões na economia baiana - Foto: Reprodução

Seguindo a tradição e atraindo milhares de baianos e turistas, nos últimos dias, a Bahia tem sido um dos principais destinos do Nordeste para os festejos juninos deste ano. Mais de 280 cidades foram apoiadas pelo Governo do Estado para a realização das festas em homenagem a Santo Antônio, São João e São Pedro. De quinta (19) a terça-feira (24), o governador Jerônimo Rodrigues marcou presença em 31 municípios de diferentes regiões da Bahia, sendo recepcionado pela população, prefeitos e outras autoridades municipais.

“O São João é uma manifestação genuína da cultura baiana e nordestina e merece todo o nosso apoio e incentivo para que as tradições sejam preservadas. Em 2025, estamos vendo um movimento muito importante de retomada da força dos festejos realizados nas praças, de forma gratuita para a população, com artistas de peso no cenário da música local e nacional. Tudo isso tem reflexos positivos, na atração de turistas, na movimentação da economia e na geração de emprego e renda”, ressaltou Jerônimo.

Ao longo dessa série de viagens pelo interior, o governador esteve acompanhado de secretários e dirigentes estaduais, e prestigiou festas tradicionais das cidades de Rio de Contas, Itororó, Ibicuí, Itapetinga, Ipirá, Lençóis, Jussiape, Livramento de Nossa Senhora, Mucugê, Seabra, Muritiba, São Félix, Cruz das Almas, Maracás e Jequié.



O São João 2025 registrou a movimentação de mais de 1,8 milhão de visitantes no território baiano, que injetaram R$ 2,3 bilhões na economia, segundo dados da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). O resultado bate o recorde de 2024, quando o fluxo de turistas na festa foi de 1,7 milhão, com receita de R$ 2 bilhões, que também eram marcas históricas. Destinos como Lençóis, Mucugê, Amargosa, Cruz das Almas e Jequié tiveram 100% de ocupação hoteleira. Em Santo Antônio de Jesus e Feira de Santana, a ocupação chegou a 90%.

Segurança

Iniciado no último dia 18 e encerrado na madrugada desta quarta-feira (25), na capital – com eventos no Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe –, e também no interior, o São João da Bahia 2025 terminou com baixo número de ocorrências. “Foi muito gratificante presenciar a alegria das pessoas nas praças e nos espaços dos eventos. Famílias inteiras curtindo a data com leveza, jovens aproveitando a festa com responsabilidade e turistas conhecendo um pouco mais da essência da Bahia. Esse cenário festivo com tranquilidade está diretamente ligado também ao esquema de segurança que montamos com muito cuidado para garantir um São João de paz para todos”, afirmou o governador.

A operação de segurança contou com mais de 12 mil policiais e bombeiros e o emprego de 1.500 câmeras de videomonitoramento, sendo 500 de reconhecimento facial, ferramenta que alertou e ajudou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) a prender, neste período, 19 foragidos da Justiça. As prisões foram realizadas em Salvador, com sete mandados cumpridos, e nas cidades de Serrinha, Irecê, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Jaguaquara, Itapé, Euclides da Cunha, Cruz das Almas, Camaçari e Barreiras. Os fugitivos eram procurados por homicídio, tráfico de drogas, estelionato, furto e falta de pagamento de pensão alimentícia.

Público

Também realizada pelo sistema de reconhecimento facial da SSP, com a passagem das pessoas pelos portais de abordagem, a contagem do público nos espaços registrou que que mais de 868 mil foliões curtiram o São João da Bahia 2025 na capital baiana. Os shows realizados no Pelourinho atraíram a maior quantidade de público durante os seis dias de festejos, reunindo 583.282 foliões. No Parque de Exposições, foram 181.925 pessoas, ao todo, enquanto, no bairro de Paripe, 103.412 baianos e turistas curtiram a festa.

No interior, os maiores públicos foram registrados nos seguintes municípios: Vitória da Conquista (763.409), Cruz das Almas (630.051), Santo Antônio de Jesus (599.995), Irecê (386.792), Jaguaquara (364.335), Camaçari (340.694), Itaberaba (329.041), Jequié (280.338) e Amargosa (273.622).

Monitoramento nas rodovias

Entre os dias 18 e 25 de junho, a Polícia Militar da Bahia (PMBA), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CEPRv), registrou redução de 23% no número de vítimas fatais, e de 57% no número de vítimas com gravidade nas rodovias estaduais. Com atuação reforçada do Batalhão de Polícia Rodoviária e das Companhias Independentes de Itabuna, Barreiras e Brumado, a operação intensificou a fiscalização, com destaque para o aumento de 156% no uso do etilômetro, para coibir a condução sob efeito de álcool. O policiamento reforçado nas estradas continuará até o dia 30 de junho, cobrindo também os festejos de São Pedro.

Prevenção e saúde

Durante os festejos do São João, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) reforçou a rede hospitalar e intensificou ações de prevenção, garantindo atendimento a vítimas de queimaduras e ampliando a testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Entre os dias 18 e 25 de junho, foram registradas 72 ocorrências de queimaduras, sendo 53 atendidas no Hospital Geral do Estado (HGE), onde 19 eram crianças menores de 12 anos.

Também foram realizados 55.447 testes para HIV, sífilis e hepatites B e C em 12 cidades, com 598 resultados positivos, incluindo 534 para sífilis. Desse total, 191 pessoas iniciaram o tratamento no próprio local. Além disso, a Sesab montou três postos de emergência em Salvador, que prestaram 675 atendimentos durante os festejos.