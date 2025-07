Inmet emite alerta de chuvas intensas para 28 cidades na Bahia

PREVISÃO DO TEMPO

O aviso é válido até as 10h desta quinta-feira, 26 - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira, 25, um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em Salvador e em 27 municípios da Região Metropolitana e do Recôncavo Baiano. O aviso é válido até as 10h desta quinta-feira, 26.

Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem registrar chuvas entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm no dia. Apesar disso, o risco de alagamentos e deslizamentos é considerado baixo.

Além do alerta de chuvas, o Inmet também informou sobre ventos costeiros em cinco cidades do extremo sul da Bahia e baixa umidade em 118 municípios das regiões oeste, Vale do São Francisco e Chapada Diamantina.

Cidades da Bahia em alerta amarelo

Araçás, Cachoeira, Camaçari, Candeias, Cardeal da Silva, Catu, Conde, Dias d'Ávila, Entre Rios, Esplanada, Itanagra, Itaparica, Jaguaripe, Jandaíra, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Mata de São João, Pojuca, Rio Real, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Saubara, Simões Filho, Vera Cruz.

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.