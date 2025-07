BYD fará anúncios em apresentação da fábrica de Camaçari, na Bahia

Antiga planta da Ford, em Camaçari, foi assumida pela BYD - Foto: Divulgação

A montadora chinesa BYD fará um evento especial na sua fábrica em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na próxima terça-feira, dia 1º de julho. A ação da semana que vem se trata de um evento aberto para a imprensa, onde será apresentada a fábrica e um pacote de anúncios vai ser feito.

No entanto, ainda não há data para o início da linha de produção. Em maio, o vice-presidente Sênior da empresa, Alexandre Baldy, chegou a cravar que a inauguração seria no dia 26 de junho.

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, a data foi alterada para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pudesse participar da cerimônia. A reportagem entrou em contato com a assessoria do petista, que informou que ainda não há confirmaçao da próxima vinda dele ao estado.

BYD na Bahia

A BYD chegou a Camaçari em 9 de outubro de 2023, quando a empresa chinesa lançou a pedra fundamental de seu novo complexo industrial nas antigas instalações da Ford. O evento contou com a presença de autoridades como o fundador e CEO da BYD, Wang Chuanfu, e o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin.

As obras da fábrica começaram oficialmente em 5 de março de 2024, com previsão inicial de início da produção entre o final de 2024 e o início de 2025. No entanto, devido a investigações sobre condições de trabalho análogas à escravidão envolvendo uma empresa terceirizada e a condições climáticas adversas, o cronograma foi ajustado.

A expectativa atual é que a fábrica esteja totalmente operacional até o final de 2026, iniciando com a montagem de veículos a partir de kits semiacabados ainda em 2025.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Alexandre Baldy comentou sobre a escolha pelo município na RMS e a parceria com o Governo do Estado. O vice-presidente explicou sobre os incentivos recebidos para a expansão nacional da montadora.

"A escolha de Camaçari foi fundamental porque, de acordo com a lei, para que eu pudesse obter o incentivo no regime produtivo da [Lei] 9.440/97 ou o regime tributário federal para incentivar uma fábrica fora das regiões que estão concentradas as auto peças, que estão os maiores centros de consumo, era inquestionável: teria de ser em Camaçari. Esse foi o marco inicial que eu agradeço ao Congresso Nacional e ao Governo Federal. É um esforço em conjunto na emenda constitucional, que reformulou o Brasil em termos de tributo e que permitiu que esse sonho se tornasse realidade", iniciou.

"Também foi fundamental o apoio do Governo da Bahia, que lutou desde o início para que a gente pudesse aprovar dentro da reforma tributária esse incentivo federal, concedeu à BYD os incentivos para que as montadoras que estão no Nordeste sejam competitivas em todo o Brasil, para que a gente fabrique um carro no Nordeste, fabrique um carro na Bahia, em Camaçari, mas que venda ele em qualquer parte do Brasil”, pontuou.