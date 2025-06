BYD lança recarga automática para carros elétricos no Brasil

AutoCarga permite que motoristas carreguem os seus veículos sem a necessidade de cartões ou aplicativos - Foto: Marketing BYD Auto do Brasil 2

A BYD do Brasil, líder global em soluções de mobilidade elétrica, anunciou uma nova etapa da mobilidade elétrica no país durante o Festival Interlagos 2025. Em parceria com a Tupi Mobilidade, a empresa passará a disponibilizar a AutoCarga, funcionalidade que permite que motoristas de carros da BYD possam carregar os seus veículos de forma automatizada e inteligente, sem a necessidade de cartões ou aplicativos.

Para dar início à AutoCarga, o motorista deve:

Conectar o veículo a um carregador da BYD;

Carregar regularmente em uma estação compatível usando o aplicativo BYD Recharge apenas para fazer a validação do veículo;

O sistema reconhecerá as informações do chassi do carro e enviará uma notificação ao cliente por meio do aplicativo BYD Recharge para permitir que essa conta utilize o AutoCarga na próxima sessão de carregamento;

Em uma próxima recarga, em uma estação compatível, o carregamento começará automaticamente ao conectar o carro à estação, sem a necessidade de abrir qualquer aplicativo.

Disponível no dia 23

A novidade estará disponível de forma exclusiva para usuários do BYD Recharge a partir do dia 23 de junho e poderá ser feita em qualquer concessionária da BYD que possua um eletroposto público e rápido da marca em todo o país. No momento, a Bahia conta com seis carregadores rápidos online, localizados em Salvador, Lauro de Freitas e Luís Eduardo Magalhães. É o melhor índice do Nordeste e o terceiro melhor do Brasil.

“A parceria com a BYD e a integração do AutoCarga reforçam nosso compromisso em tornar a mobilidade elétrica mais simples, inteligente e acessível, elevando a experiência do motorista com tecnologia nacional e sustentável.” Pedro De Conti CEO da Tupi Mobilidade.

“Não é novidade que a BYD está comprometida em proporcionar uma experiência cada vez mais tecnológica e eficiente para os motoristas e é com grande satisfação que anunciamos mais um passo na transformação da mobilidade sustentável no Brasil. Iniciativas como a AutoCarga elevam ainda mais a experiência dos nossos clientes com veículos eletrificados a um novo patamar, e apenas reforçam a nossa missão com a tecnologia, a sustentabilidade e, acima de tudo, com o consumidor. Queremos simplificar a vida de quem escolheu a mobilidade elétrica, oferecendo soluções completas que vão além do carro — e que ajudam a construir um futuro mais limpo, inteligente e conectado”, explica Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto.