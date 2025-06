Esses 3 carros lideram golpes online na Bahia; veja como evitar

Gol é o modelo mais utilizado em golpes na Bahia - Foto: Divulgação

Os prejuízos causados por golpes em plataformas online de compra e venda de automóveis caíram 33% na Bahia em 2024, em comparação com o mesmo período de 2023, somando R$ 170 milhões em perdas estimadas.

De acordo com o levantamento realizado pela OLX com base em dados de mercado, Salvador lidera o ranking estadual de fraudes, concentrando 57,2% dos casos. Em seguida aparecem Lauro de Freitas, com 19,2%, e Feira de Santana, com 3,8%.

De acordo com o estudo, os modelos de carros mais utilizados em golpes na Bahia são esses:

Gol (5,6%); Palio (5,3%); Celta (4,2%).

Entre as montadoras, Fiat (21,4%), GM (21,1%) e Volkswagen (16,5%) são as mais citadas em anúncios fraudulentos.

Ainda segundo a pesquisa, o valor médio dos carros anunciados por golpistas em 2024 foi de R$ 31.905 — uma redução de 2,7% em relação ao ano anterior. Em nível nacional, a quantidade total de golpes na categoria de carros, vans e utilitários apresentou queda de 43,9% em 2024. Na Bahia, a redução foi de 31,3%.

O que diz a plataforma

“A queda dos golpes na compra e venda de veículos online na Bahia é reflexo de um movimento que temos acompanhado no país de modo geral. Isso se deve tanto à dedicação das plataformas para tornarem o ambiente digital mais seguro quanto à educação dos usuários, que estão cada vez mais atentos às ferramentas de proteção”, explica a gerente de produto da OLX, Camila Braga.

“Essas duas frentes são muito poderosas para diminuir a ação dos fraudadores e, consequentemente, esse prejuízo”, conclui.

“Os investimentos em tecnologias voltadas para a prevenção de golpes e ações que auxiliem na educação dos usuários são fundamentais para essa redução. Não devemos subestimar as ações de possíveis fraudadores e, como usuários, precisamos estar sempre atentos na hora de adquirir um veículo usado ou seminovo online”, afirma Camila Braga, gerente de Produtos da OLX.

A OLX tem investido para minimizar a ocorrência de golpes na plataforma, que é um canal de intermediação entre usuários, e pode ser o primeiro local de contato entre golpistas e usuários

“Em se tratando da OLX, utilizamos IA e machine learning para identificar e bloquear cada vez mais rápido a ação dos fraudadores. Por meio de modelos matemáticos e algoritmos, identificamos comportamentos suspeitos e criamos barreiras aos maus usuários. São mais de 15 modelos de machine learning ativos na plataforma, para combater comportamentos suspeitos na jornada do usuário”, afirma a gerente Camila Braga.

Todo cuidado é pouco

Com o aumento das transações online, especialmente na compra e venda de veículos, é essencial adotar cuidados específicos para garantir a segurança e evitar cair em golpes.

“O principal ponto de atenção no caso dos compradores é desconfiar de negócios muito atraentes e preços bem abaixo do mercado. Também é recomendado negociar direto com o proprietário legal do veículo ou revendedor autorizado, utilizando sempre os chats das plataformas para trocar mensagens, e não compartilhar dados pessoais”, alerta Camila Braga.

Em um alerta direto aos consumidores, Ari Pinheiro Júnior, presidente da Associação de Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba), faz um chamado à cautela para quem decide vender ou comprar automóveis pela internet sem ser profissional do setor.

Segundo ele, o risco de cair em golpes é alto, especialmente quando a negociação acontece fora dos canais seguros e sem o respaldo de empresas formalizadas.

“Vender carro na internet sem ser do ramo é correr risco. Eu costumo dizer: você cortaria cabelo com um açougueiro? Ou compraria carne com um cabeleireiro? Então por que vender carro sem ser profissional?”, questiona Pinheiro Júnior. Ele afirma que a falta de conhecimento e habilidade nas negociações pode abrir espaço para criminosos agirem, enganando tanto compradores quanto vendedores.

Para o presidente da Assoveba, a forma mais segura de realizar a transação é comprar ou vender em lojas associadas, com CNPJ e capacidade de oferecer garantia e respaldo legal. “A única maneira de minimizar os riscos é fazer negócio com empresas sérias. Comprar de particular é se expor a problemas que vão de multas ocultas a fraudes mais sofisticadas”, alerta.

Entre os golpes mais comuns, Ari cita a clonagem de WhatsApp, que começa com o anúncio do carro em plataformas como OLX e WebMotors. “O golpista se passa por um atendente, pede um código de SMS, clona o WhatsApp e depois se apresenta como comprador ou amigo. Eles são rápidos e têm vários esquemas. A vítima nem percebe que caiu no golpe”, explica.

A recomendação é clara: jamais fazer pagamentos para contas de terceiros. “Se você vai comprar na Pinheiro Veículos, por exemplo, o dinheiro deve ser depositado na conta da empresa, nunca em nome de alguém que se diz representante”, reforça.

Coragem

A empresária e contadora Edna Lopes também compartilha sua experiência. Há cerca de 10 anos, ela decidiu vender o próprio carro em uma feira de seminovos no estacionamento do Parque de Exposições, em Salvador. Na época, tomou decisões baseadas na intuição, negociou com desconhecidos e entregou o carro antes mesmo de confirmar o crédito na conta.

“Hoje não faria da mesma forma. Não sairia sozinha com um comprador para dar uma volta no carro e só entregaria o veículo após ver o dinheiro na conta”, admite. Mesmo tendo escapado de golpes, Edna reconhece os riscos. Apesar disso, ainda prefere vender diretamente a particulares. “Não quero fazer anúncio em plataformas online. Prefiro ver com quem estou lidando, olho no olho. Em concessionária a gente sempre perde dinheiro. Eles desvalorizam demais o carro”, afirma.

O relato de Edna revela um ponto importante: muitos brasileiros ainda preferem a negociação direta, acreditando que podem economizar ou garantir maior lucro.

O recado de quem atua no setor é unânime: cautela nunca é demais. Negociar dentro das plataformas oficiais, evitar repassar dados pessoais, desconfiar de ofertas muito vantajosas e, principalmente, concluir o pagamento de forma segura e rastreável, são cuidados que podem evitar grandes dores de cabeça. Como diz Ari Pinheiro Júnior: “O golpe está aí. Cai quem quer — ou quem acha que nunca vai acontecer com ele/ela”.