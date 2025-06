Picapes em alta: montadoras dobram aposta e 3 carros são lançados

Maverick Tremor tem o melhor desempenho off-road - Foto: Divulgação

O segmento de picapes segue em alta velocidade na preferência das montadoras, impulsionado por sua rentabilidade e crescente demanda.

Na última semana, a Ford reforçou sua presença no mercado brasileiro ao apresentar a nova linha da Maverick, agora com três versões: a aventureira Tremor, a esportiva Lariat Black e a Hybrid, que estreia no segundo semestre. A marca também iniciou as vendas da robusta F-150 Tremor no país.

A Chevrolet atualizou a S10 com novos itens de série, e a Fiat lançou uma nova configuração da Titano - equipada com motor, câmbio e visual renovados -, movimentando ainda mais a disputa no aquecido mercado de picapes.

A Ford Maverick 2026 ganhou um pacote mais completo de conforto, segurança e conectividade. A nova central SYNC 4 de 13,2” traz GPS integrado, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carregador por indução, som premium B\&O, painel digital de 8” e atualizações over-the-air.

Na segurança, destaca-se o piloto automático adaptativo com stop & go, assistente de permanência e centralização em faixa, frenagem autônoma com detecção de pedestres e ciclistas (inclusive à ré), sensores dianteiros e traseiros e monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado e cobertura de reboque.

As versões Lariat Black (R\$ 219.900) e Tremor (R\$ 239.900) utilizam o motor 2.0 EcoBoost a gasolina de 253 cv e 38,7 kgfm, com câmbio automático de 8 marchas. A Tremor aposta em estilo off-road, com detalhes laranja, rodas de 17", e melhorias na performance fora de estrada, além de 477 kg de carga útil, 943 litros de caçamba e capacidade de reboque de 499 kg. Já a Lariat Black tem visual escurecido, rodas de 17" e carga útil de 618 kg. Também tem aptidão para o uso fora de estrada, com tração integral (AWD) etc.

Confira três novidades de montadoras

F-150 Tremor

Na semana passada, a Ford iniciou as vendas da F-150 Tremor no Brasil, picape grande, com a maior capacidade off-road da linha. Chega para ocupar o topo da gama, com preço de R$ 580.000. Equipada com poderoso conjunto formado pelo motor Coyote 5.0 V8, de 405 cv, câmbio automático de 10 marchas e sistema de tração 4WD inteligente.

Como as demais versões da linha, a F-150 Tremor vem completa, com quadro de instrumentos digital de 12”, multimídia SYNC 4 com tela de 12” e conexão com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, head-up display e sistema de iluminação 360°, dentre outros itens.

Chevrolet S10

A linha 2026 da Chevrolet S10 traz novos itens de série, nas versões com cabine dupla. O alerta de tráfego cruzado traseiro, com aviso visual na central multimídia, agora é equipamento padrão em todas essas configurações.

As versões WT AT, Z71 e LTZ passam a contar com assistente de permanência em faixa, antes exclusivo da High Country na linha 2025. Essas versões recebem alerta de colisão frontal e frenagem automática de emergência com detecção de pedestres. O alerta de ponto cego foi estendido às versões WT AT e Z71.

Todas as configurações mantêm o motor Duramax 2.8 turbodiesel, com 207 cv de potência. Introdução do Sistema Auxiliar de Permanência em Faixa em todas as versões equipadas com transmissão automática — a partir da configuração WT.

Fiat Titano

A Fiat Titano 2026 estreia com motor turbodiesel Multijet 2.2 de 200 cv e novo câmbio automático de 8 marchas, o que resultou em melhora de consumo: 9,9 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada.

O modelo traz suspensão recalibrada, direção elétrica, freios a disco nas quatro rodas e tração 4x4 integral permanente. No pacote de segurança, destaque para os sistemas ADAS, que incluem frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo, alerta de saída de faixa e seis airbags.

O interior foi atualizado com novo console central em todas as versões, quadro de instrumentos digital de 7” na versão Ranch e nova manopla de câmbio. A linha 2026 é oferecida em três versões: Endurance (R$ 234 mil), Volcano (R$ 264 mil) e Ranch (R$ 286 mil).