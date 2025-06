BYD define data para inauguração da fábrica em Camaçari; saiba quando

BYD anuncia inauguração da fábrica em Camaçari para o dia 26 de junho - Foto: João Grassi/Portal A TARDE

A montadora chinesa BYD anunciou, nesta quarta-feira, 28, a inauguração oficial da fábrica no município de Camaçari, situado na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A data será 26 de junho, a partir das 9h.

Vice-Presidente Sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldy confirmou a informação durante o lançamento da linha 2026 dos modelos Song Plus e Song Plus Premium, em evento realizado na cidade de São Paulo. O início da operação na fábrica está previsto para 2026.

Aqui, neste momento, é um marco histórico. Quero já marcar o dia e hora dessa fábrica começar. Será no dia 26 de junho, às 9 horas da manhã. Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD.

"Convido todos vocês para poderem ver, localmente, um BYD sendo fabricado aqui no nosso Brasil, na Bahia, na cidade de Camaçari. Esse marco, que simboliza para nós não apenas o crescimento, mas a raíz profunda, o compromisso da BYD para com o Brasil, que vai muito além da comercialização", convocou Baldy.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Baldy comentou sobre a escolha pelo município na RMS e a parceria com o Governo do Estado. O vice-presidente explicou sobre os incentivos recebidos para a expansão nacional da montadora.

"A escolha de Camaçari foi fundamental porque, de acordo com a lei, para que eu pudesse obter o incentivo no regime produtivo da [Lei] 9.440/97 ou o regime tributário federal para incentivar uma fábrica fora das regiões que estão concentradas as auto peças, que estão os maiores centros de consumo, era inquestionável: teria de ser em Camaçari. Esse foi o marco inicial que eu agradeço ao Congresso Nacional e ao Governo Federal. É um esforço em conjunto na emenda constitucional, que reformulou o Brasil em termos de tributo e que permitiu que esse sonho se tornasse realidade", iniciou.

Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD no Brasil | Foto: Divulgação

"Também foi fundamental o apoio do Governo da Bahia, que lutou desde o início para que a gente pudesse aprovar dentro da reforma tributária esse incentivo federal, concedeu à BYD os incentivos para que as montadoras que estão no Nordeste sejam competitivas em todo o Brasil, para que a gente fabrique um carro no Nordeste, fabrique um carro na Bahia, em Camaçari, mas que venda ele em qualquer parte do Brasil. Sem dúvida alguma, um agradecimento muito especial ao Governo da Bahia por a gente ter conseguido chegar a esse momento", finalizou.