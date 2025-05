3ª unidade da BYD Mandarim é inaugurada na Bahia; saiba onde

Nova unidade de concessionária é inaugurada na Bahia - Foto: Divulgação

O Grupo Indiana vai inaugurar mais uma revenda BYD Mandarim, dessa vez em Itabuna, no sul do estado. A rede de concessionárias de veículos híbridos e elétricos tem unidades em Salvador e Lauro de Freitas, sendo o grupo líder de mercado da BYD na Bahia.

Com inauguração prevista para amanhã, 15, a loja já está funcionando em sistema de soft opening. A BYD Mandarim Itabuna está aberta ao público com veículos para test drive e condições especiais de pré-inauguração.

Vendas de eletrificados têm alta no Brasil de 37% entre janeiro e abril, segundo a Fenabrave.

Audi inicia pré-venda do A6 Sportback e-tron

Audi abre pré-venda no Brasil do elétrico A6 Sportback e-tron, na versão Performance Black. Chega às revendas da marca no 2ª semestre por R$ 650 mil. Será o 1º Audi vendido no País com as argolas iluminadas. Autonomia de 445 Km.

Fiat Titano agora é produzida na Argentina

A Stellantis inicia a produção da picape média Fiat Titano na sua fábrica em Córdoba, na Argentina. A companhia tem planos de transformar a unidade em um hub de picapes, com foco em exportações.

Nissan vai fechar fábricas, mas não revela quais

A Nissan confirmou que vai fechar sete de suas 17 fábricas pelo mundo e demitir um total de 20 mil funcionários. As medidas drásticas são as novas tentativas de acabar com a pior crise da história da montadora.

Linha 2026 do Kia Bongo tem novidades no pós-venda

A linha 2026 do Kia Bongo te novidades no pós-venda. O veículo urbano de carga (VUC) teve a garantia de fábrica aumentada de três para quatro anos de cobertura.

BYD: eletropostos rápidos

A BYD anuncia que pretende instalar mais de 150 carregadores rápidos, com potência de até 120 kW, em concessionárias da marca em todo o País até o fim do ano.

Hoje, há mais de 50 eletropostos em revendas de São Paulo, Salvador, Brasília, DF, e Florianópolis. Estão disponíveis para carros elétricos de qualquer marca.

Pelo aplicativo BYD Recharge é possível localizar carregadores, reservar vagas, monitorar a recarga em tempo real e ainda calcular o impacto ambiental.