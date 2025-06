BYD planta 40 mil mudas de árvores nativas em Camaçari

BYD também começou a plantar em uma área próxima, milhares de mudas de árvores nativas - Foto: Marketing/BYD Auto do Brasil

Além da construção de uma fábrica em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia, a BYD também começou a plantar em uma área próxima, milhares de mudas de árvores nativas com ocorrência na Mata Atlântica, como aroeira, cajueiro e matatauba. Já foram plantadas mais de 7 mil mudas, com previsão de plantio de mais 3 mil novas mudas até o final de maio. O total a ser plantado será de 40 mil mudas.

O terreno onde está sendo feito o plantio tem quase 35 hectares, o equivalente a cerca de 50 campos de futebol, e pertence à BYD. A iniciativa atende às premissas do licenciamento ambiental para a implantação da fábrica, que será a maior da BYD fora da China, e busca compensar os eventuais impactos de sua instalação.

As atividades de revegetação vão durar cerca de 2 anos e abrangem, além do plantio, as atividades de correção do solo, adubação, monitoramento e manutenção da área.

O trabalho está sendo realizado pela equipe da BYD e conta com o apoio de uma empresa especializada em projetos de recuperação ambiental.

“Plantar árvores e recuperar a vegetação são medidas importantes para proteger o meio ambiente. Elas ajudam a trazer de volta processos naturais essenciais em áreas já modificadas pelo ser humano e, com isso, fortalecem a capacidade da natureza de se regenerar no longo prazo", comenta Jefferson França, analista ambiental da BYD Auto do Brasil.

A BYD é líder mundial na produção de veículos elétricos e energias renováveis. A montadora aponta que, só em 2024, o uso de produtos BYD resultou na redução da emissão global de mais de 65 bilhões de quilos de carbono, o equivalente a quase 1 bilhão de árvores em compensação de CO2.

A empresa afirma que os pilares de sustentabilidade são abordados de maneira a refletir os valores da marca e seu compromisso com a inovação, a responsabilidade ambiental e social, a eficiência operacional e a transparência nos processo, reforçando o compromisso de reduzir em 1 grau centígrado a temperatura global do planeta.