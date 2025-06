BYD reduz preços de carros elétricos em até 34%; entenda o cenário

Carro BYD no Brasil - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A BYD anunciou nesta semana reduções de até 34% nos preços dos seus carros elétricos. A montadora chinesa ofereceu descontos em 22 de seus modelos elétricos e híbridos vendidos na China até o final de junho. A estratégia serviu para intensificar a concorrência no setor e causou temor entre os investidores.

Em todo o mundo, as vendas de veículos elétricos atingiram recordes anuais, mas o crescimento vem desacelerando. Por isso, para estimular novas compras, as montadoras reduziram os preços. Ainda não há confirmação de que essas reduções possam atingir outros mercados que a BYD está presente, como o Brasil.

"Embora alguns descontos já vigorassem desde abril, o anúncio oficial reforça quão difícil está o mercado atualmente", escreveram analistas da Morgan Stanley, incluindo Tim Hsiao.

As principais reduções nos preços de carros elétricos da BYD na China aconteceram no híbrido Seal (34%, ou 53.000 yuans), passando a custar 102.800 yuans (cerca de US$ 14.270). Já o hatchback Seagull teve seu preço reduzido em 20%, para 55.800 yuans (cerca de US$ 7.780), consolidando-se como o modelo mais barato da marca.

A decisão da BYD provocou uma reação imediata no mercado financeiro. As ações da empresa caíram 8,6% na Bolsa de Hong Kong no mesmo dia do anúncio. Concorrentes como Li Auto, Great Wall Motors e Geely também registraram quedas significativas em suas ações

Em abril, a BYD registrou seu melhor mês de vendas de 2025, reforçando suas chances de bater a meta anual de 5,5 milhões de veículos. No mesmo mês, superou a Tesla em vendas na Europa pela primeira vez.

BYD Yuan Pro | Foto: Divulgação

O carro mais barato

Com a redução de 20%, o BYD hatchback Seagull está sendo vendido por cerca de US$ 7.780 (R$ 44 mil na cotação atual). O modelo foi lançado na China em 2023 e rapidamente se tornou um sucesso de vendas, com mais de 200 mil unidades produzidas em menos de um ano.

No Brasil, o BYD hatchback Seagull é vendido com o nome Dolphin Mini, com preços a partir de R$ 118.800 na versão de quatro lugares e R$ 122.800 para a versão de cinco lugares.

BYD DOLPHIN MINI | Foto: Divulgação

O hatchback Seagull ou Dolphin Mini é um elétrico compacto, com motor de 75 cavalos, que promete economia com combustível e manutenção, e opcionais tecnológicos que, geralmente, não vêm nos carros mais baratos do mercado — como câmbio automático, ajuste elétrico do banco do motorista, central multimídia, câmera de ré e carregamento do celular por indução.

O carro tem 3,78 metros de comprimento, 1,71 m de largura e 1,54 m de altura. Já a distância entre-eixos é de 2,50 metros (20 cm a menos que o Dolphin). O modelo é equipado com um único motor elétrico que entrega 74 cv. As baterias podem ser de 30 kWh ou 38,8 kWh.

Além disso, o modelo conta com ar-condicionado automático, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, carregador USB, sistema de som avançado e ajuste elétrico dos retrovisores.