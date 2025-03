Revolução elétrica: BYD lança plataforma que carrega 400 km em 5 minutos

Wang Chuanfu, Presidente e CEO da BYD - Foto: Marketing/BYD Auto do Brasil

A BYD apresenta oficialmente a Super e-Plataform, alcançando uma potência de carregamento de 1 megawatt (1.000 kW) e uma velocidade de carregamento máxima de 2 quilômetros por segundo, tornando-se a mais rápida para veículos produzidos em massa. Em apenas 5 minutos de recarga, o mesmo tempo que um veículo a combustão leva para ser reabastecido, é possível atingir uma autonomia de 400km.

Como líder mundial na tecnologia de carros elétricos, a novidade lançada pela greentech consolida sua posição de vanguarda e referência em todo o mundo em baterias. Ela atualiza os principais componentes elétricos e apresenta um motor de 30.000 RPM e novos chips de potência de carbeto de silício (SiC).

A Super e-Platform também oferece uma potência de módulo único e motor único de 580 kW, e uma velocidade máxima superior a 300 km/h. A novidade chega exclusivamente ao mercado chinês e começa com os modelos Han L e Tang L (no Brasil Tan), que já estão em pré-venda por lá.

Durante o lançamento, Wang Chuanfu, Presidente e CEO da BYD, afirmou que “a solução definitiva é fazer com que o carregamento seja tão rápido quanto abastecer um carro a gasolina”.

Tecnologia das baterias avança junto com a dos carregadores

Para alcançar tal feito, são necessárias tensão e corrente muito altas. A recém-lançada Super e-Platfom é a primeira arquitetura de alta tensão de 1.000V do mundo para veículos de passageiros com produção em massa. Ela eleva a bateria, o motor, o sistema de alimentação, o ar-condicionado e outros componentes para mil volts.

Ao mesmo tempo, a BYD lança oficialmente a bateria de carregamento ultrarrápido. Do eletrodo positivo ao negativo, foram construídos canais ultrarrápidos para íons, reduzindo a resistência interna da bateria em 50%. A corrente de carregamento chega a mil amperes e a taxa de carregamento alcança 10C, ambos recordes mundiais.

Com o suporte de tensão (1.000V) e corrente (1.000A) ultra-altos, a bateria alcança a maior potência de carregamento em veículos de produção em massa do mundo com 1 megawatt (1.000 kW).

É a maior velocidade de carregamento em pico do mundo, com 1 segundo para 2 quilômetros, oferecendo aos usuários uma experiência de carregamento definitiva.

O Han L, equipado com a bateria de carregamento ultrarrápido, pode alcançar 400 quilômetros de autonomia com apenas 5 minutos de carregamento. Abastecer um carro a gasolina pode levar de 5 a 8 minutos. Agora, para a mesma autonomia, é possível fazer a recarga de um veículo elétrico, igualando o tempo de recarga ao de abastecimento.

Novo motor elétrico

A BYD também revelou o primeiro motor de 30 mil RPM de produção em massa do mundo. "Esse novo motor não apenas aumenta significativamente a velocidade do veículo, mas também reduz drasticamente o peso e o tamanho em relação aos outros motores, elevando a densidade de potência”, declarou Luo Hongbin, Vice-Presidente Sênior da BYD.

Nova geração de chips automotivos de SiC

Para acompanhar o carregamento de potência ultra-alta, a BYD desenvolveu a nova geração dos chips de carbeto de silício (SiC) para veículos elétricos. Os chips possuem uma tensão nominal de até 1.500V, sendo também os primeiros chips de SiC de categoria automotiva em produção em massa, com a maior tensão nominal do setor.

Terminal de carregamento em Megawatt ultrarrápido: completando o ecossistema

O carregamento ultrarrápido também exige padrões mais elevados para as estações de recarga. "A BYD desenvolveu o primeiro sistema de terminal de carregamento de Megawatt ultrarrápido com resfriamento líquido do mundo, com uma capacidade máxima de saída de até 1.360 kW. No futuro, planejamos construir mais de 4.000 estações de recarga ultrarrápidas na China”, afirma Lian Yubo, Vice-Presidente Executivo da BYD e Presidente do Instituto de Pesquisa em Engenharia Automotiva.

“Além disso, a tecnologia exclusiva da BYD de carregamento com duas pistolas pode transformar instantaneamente os postos de super-recarga existentes em postos de carregamento ultrarrápidos, e postos de carregamento rápido em postos de super-recarga. Nossa tecnologia de elevação de tensão inteligente, pioneira no mundo, é totalmente compatível com postos de carregamento rápido públicos, garantindo que os usuários possam carregar em qualquer estação”, completa.

Super e-Platform estreia no BYD Han L e Tang L: pré-vendas abertas na China

A pré-venda na China do Han L e o Tang L já começou e a entrega dos primeiros carros está prevista para abril. A Super e-Plataform é a plataforma profissional puramente elétrica mais potente do mundo e que redefinirá a mobilidade elétrica, liderando a tendência de desenvolvimento da tecnologia de veículos 100% elétricos.

Mais uma vez, a BYD mostra ao mercado automotivo global que o desenvolvimento tecnológico da greentech está anos à frente da concorrência, investindo constantemente em pesquisa e desenvolvimento – departamento que conta com mais de 110 mil engenheiros, técnicos, cientistas e pesquisadores.