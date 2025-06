BYD dispara e conquista 4º lugar entre as montadoras que mais vendem do Brasil

BYD anunciou, no final de maio, reduções agressivas de até 34% nos preços de seus modelos elétricos e híbridos vendidos na China - Foto: Divulgação

A fabricante chinesa BYD deu um salto expressivo no mercado automotivo brasileiro neste início de junho, alcançando a 4ª posição no ranking de vendas do varejo nacional. Com quase 10% de participação, a montadora superou tradicionais concorrentes como Toyota, Honda, Hyundai, Jeep, Nissan e Ford — um feito que consolida o crescimento acelerado da marca no país.

Além do avanço no Brasil, a montadora também registrou desempenho histórico no mercado europeu | Foto: Divulgação / Redes sociais)

“Iniciando o mês de junho com um excelente marco: o consumidor brasileiro nos confiou a quarta posição no ranking de vendas do varejo automobilístico brasileiro. Um marco que nos enche de responsabilidade, ainda mais no mês que iremos inaugurar nossa planta industrial no Brasil. Obrigado aos brasileiros por confiarem na BYD, uma missão de longo prazo liderar a transformação do mundo dos carros no Brasil. Vamos juntos, rumo a posição número 1”, declarou Alexandre Baldy, Vice-presidente Sênior da BYD do Brasil e Head da BYD Auto Brasil.

Além do avanço no Brasil, a montadora também registrou desempenho histórico no mercado europeu. Segundo levantamento da empresa de análise Jato Dynamics, em abril de 2025 a BYD ultrapassou, pela primeira vez, a americana Tesla na venda de veículos totalmente elétricos no continente. Foram 7.231 unidades comercializadas pela marca chinesa, contra 7.165 da rival americana — uma vantagem de 0,92%.

Mesmo com o ritmo de crescimento global nas vendas de veículos elétricos, para manter o apetite do consumidor, a BYD anunciou, no final de maio, reduções agressivas de até 34% nos preços de seus modelos elétricos e híbridos vendidos na China. Os descontos foram aplicados em 22 modelos e valerão até o fim de junho.

Entre os destaques, o modelo híbrido Seal teve o preço cortado em 53 mil yuans, passando a custar 102.800 yuans (cerca de US$ 14.270). Já o hatchback Seagull teve uma redução de 20%, passando a custar o equivalente a US$ 7.780, tornando-se o veículo mais acessível da marca.