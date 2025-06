Com direito a test drive, BYD lança novos modelos da linha Song Plus

Evento de lançamento aconteceu no Clube Hípico de Santo Amaro, na cidade de São Paulo - Foto: João Grassi/Portal A TARDE

Em evento realizado no Clube Hípico de Santo Amaro, na cidade de São Paulo, a BYD lançou oficialmente os modelos Song Plus e Song Plus Premium nesta quarta-feira, 28. À convite da fabricante chinesa, o Grupo A TARDE compareceu e acompanhou o lançamento de perto.

Além de executivos da BYD, o evento contou com a presença de influenciadores, empresários, convidados especiais e membros da imprensa de todo o Brasil. Destaque para a atriz Marina Ruy Barbosa, embaixadora da marca no país, que também compareceu.

A BYD não fala só de carros, a gente fala sobre futuro, sustentabilidade, inovação, responsabilidade e transformação. Marina Ruy Barbosa, atriz

"Para mim, fazer parte desse movimento e representar uma marca que não apenas fala, mas entrega essa transformação, é algo que faz muito sentido pra mim", afirmou a atriz.

O evento trouxe exposições dos modelos Song Plus e Song Plus Premium, onde foi possível adentrar nos veículos para conhecer o interior deles. Em discurso para o público, os executivos da BYD apresentaram os novos modelos.

"A família Song é desde muito tempo o híbrido plug-in que nós aqui chamamos de 'super híbrido', porque é muito mais avançado e tecnológico que todos aqueles que nós concorremos aqui no Brasil. Temos o mais vendido do país. Em 2024 foram mais de 17 mil unidades vendidas. Se nós compararmos no ano anterior, em 2023, é um salto que partiu de 8 mil unidades no ano anterior. Isso mostra que toda essa dinastia, o sucesso do Song aqui no Brasil, ele é bem profundo", enalteceu Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD.

Quando nós falamos em avanço, é impossível não reconhecer o papel que o BYD Song obteve durante toda essa história e tem na construção da história da BYD aqui no nosso Brasil. Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD.

O lançamento também contou com um momento reservado para o test drive dos veículos, com trajetos específicos pela capital paulista e auxílio de instrutores. O evento foi finalizado ainda com um show da cantora Luiza Possi.

BYD Song Plus

SUV de motorização 1.5 híbrida plug-in, o BYD Song Plus recebeu sua primeira atualização visual desde o lançamento, em 2022, trazendo uma estética diferente. A principal diferença fica pela grade frontal do carro, que conta com uma identidade visual conhecida como linha Ocean X-Face, que já virou a assinatura dos modelos da BYD mundo afora.

Destacam-se também os faróis de tecnologia full LED, dupla lente, acendimento automático, luz diurna e uma função conhecida como 'Follow me Home', que é quando o motorista desliga o carro e os faróis seguem acesos para iluminar o caminho até em casa.

A central multimídia do Song Plus conta com uma tecnologia de ponta, incluindo espelhamento sem fio de Android Auto e Apple CarPlay, conexão Bluetooth e USB, e até um karaokê com possibilidade de conexão com um microfone.

Outra novidade do Song Plus é o head-up display que projeta velocidade e dados do sistema ADAS diretamente no para-brisa, enquanto o BYD App com chave NFC/Bluetooth permite controlar o veículo remotamente, mesmo sem internet.

A linha 2026 do Song Plus será vendida por R$ 249.990, enquanto o Song Plus Premium sai por R$ 299.800. Ficam disponíveis modelos em quatro cores diferentes — preto, cinza claro, cinza escuro e branco — além de um interior disponível em combinações modernas como azul + cinza claro e a novidade caramelo + preto.

Recarga rápida

A versão Premium do BYD Song Plus vem com uma bateria Blade 26,6 kWh, que oferece até 135 km de autonomia elétrica (NEDC) e 87 km pelo padrão do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro. A recarga rápida garante uma bateria cheia em menos de 1h30.

No entanto, a BYD prevê a chegada de uma nova tecnologia ao Brasil para diminuir ainda mais o tempo dessas recargas. Pesquisadores da montadora desenvolveram um carregador compatível com veículos elétricos equipados com sistema de alta voltagem de 1000V, permitindo recarregar 400 km de autonomia em apenas 5 minutos.

"Um carregador com uma potência de 1000 kW e um veículo com capacidade de absorver essa energia nessa velocidade. Isso resulta numa recarga muito rápida. Vamos trazer essa tecnologia para o Brasil em breve", comentou Henrique Antunes, diretor comercial da BYD.

Essa recarga é a equivalência de você abastecer com gasolina um carro num posto.

*A equipe de reportagem foi a São Paulo para o evento de lançamento, à convite da BYD.