Audi vai lançar RS Q8 no Brasil; descubra os detalhes do carro

Audi RS Q8 chega ao Brasil no fim do ano com 640 cv - Foto: Divulgação

A Audi confirmou o lançamento do RS Q8 no Brasil para o último trimestre do ano. O SUV será vendido na versão única Performance, com visual renovado e motor V8 4.0 biturbo de 640 cv, acoplado a câmbio automático Tiptronic de oito marchas.

Entre as novidades externas estão para-choque dianteiro redesenhado, nova grade com logotipo 2D, escapamento e difusor traseiros exclusivos da Audi Sport.

O modelo traz bancos esportivos com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação, ar-condicionado de quatro zonas, head-up display, sistema de som Bang & Olufsen, painel digital e multimídia com GPS. O preço ainda não foi divulgado.

Toyota chega a 3 milhões de veículos no Brasil

A Toyota alcançou 3 milhões de veículos produzidos no Brasil. O marco foi um Corolla Cross XRX híbrido flex, fabricado em Sorocaba (SP). Presente no país desde 1958, seu maior sucesso é o Corolla, com 1,5 milhão de unidades.

Vendas de veículos no País atingem 1 milhão

As vendas de veículos no Brasil atingiram 1 milhão de unidades até o dia 3 de junho, segundo a Anfavea. No acumulado do ano até abril, os licenciamentos cresceram 3,4% - 714 mil unidades. Até abril, a produção somou 811 mil unidades, maior volume do período desde 2019.

Emplacamentos crescem 6% até maio

Os emplacamentos de veículos no Brasil cresceram 6% até maio - 986 mil unidades, segundo dados do Renavam/Fenabrave. Em igual período de 2024, foram 929,4 mil unidades. Em maio, foram licenciadas 225,6 mil unidades, alta de 16% sobre o mesmo mês de 2024.

Moto Morini estreia no Brasil em junho

A tradicional marca italiana Moto Morini, com mais de 85 anos de história, anunciou sua chegada ao mercado local, durante o Festival Interlagos Motos 2025. Os primeiros modelos começam a ser vendidos no mercado brasileiro ainda em junho.

Consórcios têm alta de 19,3% até abril

As vendas de cotas de consórcios cresceram 19,3% no primeiro quadrimestre de 2025, totalizando 1,6 milhão de unidades. As vendas de novas cotas de veículos leves chegaram a 631,9 mil, com as motocicletas aparecendo em segundo lugar com 470,8 mil.

GR Corolla

A Toyota Gazoo Racing, divisão esportiva, estreia no Catarina Aviation Show com exibição e test-drive do GR Corolla, hot hatch de 304 cv e tração integral.