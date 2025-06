Usado, seminovo ou 0km: Qual carro vale mais a pena comprar?

Veja diferenças sobre usados, seminovos e zero quilômetro - Foto: Divulgação | Assoveba

Uma decisão que vem se tornando cada vez mais difícil com o passar do tempo,é a de qual carro comprar, visto que, nos últimos anos, os preços dos automóveis só tendem a subir. Com isso, a dúvida vem se instalando nacabeça dos compradores. Mas... será que vale à pena comprar um carro 0 quilômetro?

Para isso, buscamos primeiro saber o valor de um carro 0km mais barato em 2025, que atualmente é um posto ocupado pelo Fiat Mobi Like 1.0, com um preço médio de R$ 76.409,00, segundo a tabela FIPE.

Porém, mesmo com esse preço, o carro apresenta alguns pontos negativos, segundo opiniões de compradores. O principal, sendo tratado como unanimidade é que o carro possui um porta-malas pequeno, não atendendo a todas as necessidades, principalmente das pessoas que possuem filhos.

Além disso, outros usuários reclamam do pouco espaço interno do carro, principalmente no banco de traseiro. Somado à esses dois pontos, o terceiro que foi destacado é a falta de potência do carro.

Confira carros usados mais baratos que o Fiat Mobi Like 1.0:

De acordo com anúncios na OLX, veja a lista de alguns carros usados mais baratos que o Mobi Like:

Chevrolet Onix 2024 1.0 flex manual

Volkswagen Polo 2024 1.0

Hyundai Hb20 2024 1.0

Fiat Argo 2024 1.0

Fiat Cronos 2024 1.0

Diferenças entre usados, seminovos e 0km:

Zero quilômetro:

Um carro zero quilômetro é aquele comprado diretamente da concessionária, que nunca rodou antes, com todas as garantias da fábrica, livrando o comprador de algumas dores de cabeça por um certo período de tempo.

Além disso, todas as partes do carro estarão impecáveis, como o estofado, e as características originais estando em perfeito estado.

Somado a isso, outros atrativos fazem algumas pessoas a comprarem um carro zero quilômetro:

Ser o primeiro dono do veículo;

Facilidade para obter os documentos, alguns são disponibilizados pela concessionária;

Certeza na procedência do veículo;

Conseguir taxas menores em financiamentos com mais facilidade;

Obter alguns bônus, com descontos, ou IPVA do primeiro ano já pagos;

Ao revender, é um processo mais simples, por ser o único dono.

Porém, com toda vantagem chegam algumas desvantagens, e para os carros 0, são:

Preços mais altos, quando comparados a um seminovo ou usado;

Maior desvalorização, com o preço do automóvel podendo cair entre 10% a 15% no primeiro ano.

Carro seminovo:

Para definir um carro seminovo, ele precisa ter menos de três anos de uso, rodando até 20 quilômetros por ano e que, de preferência, tenha tido somente um ano.

Com isso chegam as possíveis vantagens em adquirir um seminovo:

Comprar um carro pouco usado com um preço menor, mantendo uma boa qualidade;

O comprador não vai arcar com a desvalorização imediata do veículo, como acontece nos novos;

Possibilidade de ainda utilizar das garantias de um novo, basta se atentar aos prazos, se as revisões são feitas em concessionárias e alguns outros contratos com a montadora.

Já as desvantagens de um seminovo podem ser:

Uma garantia menor e possível procedência duvidosa. Ao comprar um seminovo, deve estar atento para não acabar comprando um carro roubado ou que tenha algum tipo de problema oculto que só irão se mostrar após um tempo;

As formas de pagamento podem não ser tão fáceis, oferecendo menos parcelas do que para um novo.

Carro usado:

Já os usados são carros utilizados por mais de três anos, com uma quilometragem mais elevada. Em questão de preço, são os mais baratos, mas também são os que mais precisam de atenção na hora da compra.

Muitos podem apresentar problemas mecânicos de forma mais recorrente, além de não apresentarem mais a garantia de fábrica, precisando de muita confiança do comprador em quem está vendendo e no mecânico que faz a avaliação.

Caso não seja necessário um grande reparo, esta acaba sendo a melhor opção, por conta do preço. O ponto principal é acertar na compra.

Veja algumas dicas para comprar um usado:

Pesquise bem antes escolher um modelo usado, para fugir de juros e endividamento.

Faça um levantamento da documentação e de multas.

Leve numa vistoria ande de adiantar qualquer valor do pagamento.

Fique atento ao valor das peças de reposição. Carros que já não são mais produzidos têm peças de reposição mais caras.

Sempre faça o test drive.

O Portal A TARDE entrou em contato com o presidente da Associação Oficial de Revendedores de Veículos do Estado da Bahia, Assoveba, Ari Pinheiro, para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto.

Como os juros são cobrados?

De acordo com Ari Pinheiro, ”o juros é cobrado conforme o CPF dele os bancos quando você vai passar a ficha a ficha é através de CPF e data de nascimento, com isso, o banco vai avaliar se ele é um bom pagador ou um mal pagador, assim a gerando uma parcela diferente para cada pagador, levando em conta a pontuação de ‘bom pagador’ de cada um”.

Como é feita a precificação dos usados?

Segundo o presidente da Assoveba, os preços dos carros usados são feitos “conforme o mercado”. Quando comparado à tabela FIPE, alguns carros podem ser iguais, outros podem dar um valor maior, outros menor.

Isso se dá por conta da tabela FIPE ser uma média dos preços do carro no país. Com isso, “é preciso olhar o mercado para saber como está a posição do carro em relação a ele”, diz Ari.

Além disso, Ari Pinheiro diz que “a FIPE é uma referência que ele não olha se o carro foi batido,não olha quilometragem, não olha a condição do carro, então a FIPE é só uma mera referência e daí que você vai para ver o que é que o carro tem a oferecer.”

Como se proteger na compra?

O presidente da Assoveba aconselha aos que pretendem comprar um seminovo, ou usado, a principal forma de se proteger de algum golpe é: “Comprar em lojas renomadas no mercado, associadas à Assoveba, identificadas por um selo de confiabilidade.”

Além disso, outra forma de se prevenir de golpes é ”observar o desgaste dele, olhar a quilometragem e solicitar um laudo cautelar. Essa é uma forma de você se proteger também, você ver se aquele carro é confiável ou não.”

Atrativos para a compra de um seminovo

Para Ari Pinheiro, alguns atrativos para que uma pessoa prefira comprar um seminovo a um zero quilômetro é:

“Em primeiro lugar, o preço atrai bastante, já que o poder aquisitivo do consumidor está cada dia menor. E muitas vezes você compra um carro seminovo, ainda na garantia de fábrica. Isso também atrai ele.”