BYD conquista Salvador e entra no Top 3 que mais vendem carros

Carros da BYD em frente ao Farol da Barra, em Salvador - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

Ao circular pelas ruas de Salvador já virou comum encontrar diversos modelos da BYD, que tem conquistado os soteropolitanos e já figura entre as três marcas mais vendidas na capital da Bahia. Além disso, a greentech mantém a liderança absoluta em Vitória da Conquista, onde atingiu um market share de 19,23% no mês de maio.

A expansão da BYD também alcança outras capitais do Brasil. Em toda a região Nordeste, os resultados também são expressivos: a montadora está no top 3 em Maceió (AL), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Natal (RN), além de liderar com folga em Petrolina e Caruaru, cidades do interior pernambucano.

A greentech apresentou uma expansão planejada da rede de concessionárias, garantindo que a marca esteja presente em todo o país. Já são mais de 180 lojas em todas as regiões e capitais.

Além disso, a BYD ampliou a oferta de modelos para atingir todos os públicos: de um compacto 100% elétrico a um SUV super-híbrido para a família. Como resultado, a empresa já está no top 3 em outras capitais brasileiras, como São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ), além de assumir a liderança em Porto Velho (RO), Vitória (ES) e Brasília (DF).

“A BYD atua no Brasil há mais de 11 anos. Antes de 2021 já estudávamos a fundo o mercado nacional e percebemos a grande demanda por carros tecnológicos e que atendessem à agenda da sustentabilidade. Chegamos com a proposta de construir um novo segmento, um novo capítulo na indústria brasileira, com inovação e excelente custo-benefício”, analisa Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head de marketing e comercial da BYD Auto.

Nesse ritmo, a BYD chegará à liderança do mercado nacional em pouco tempo, sempre oferecendo os melhores modelos para cada necessidade Alexandre Baldy - vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head de marketing e comercial da BYD Auto

A BYD conquista outro marco histórico e assume a quarta colocação do ranking geral de venda varejo no Brasil, ao ultrapassar montadoras tradicionais que atuam há décadas no país. A quarta posição chega com 9.006 carros emplacados e 9,7% de market share, superando empresas como Toyota, Honda, Hyundai e Jeep.

Os carros mais queridos da BYD no Brasil em maio

BYD Dolphin Mini (2.444) BYD Song Pro (1.689) BYD Dolphin GS (1.533) BYD Song Plus (1.106) BYD King GL + GS (772) BYD Yuan Pro (530) BYD Seal (363) BYD Dolphin Plus (267) BYD Yuan Plus (189) BYD Shark (99) BYD Song Plus Premium (13) BYD Tan (1)

BYD Dolphin Mini foi o carro da montadora chinesa mais vendido em maio | Foto: Divulgação

BYD cresce no Brasil

A BYD do Brasil ficou na segunda e terceira colocações de vendas e market share pelo Brasil em dezenas de cidades, incluindo importantes capitais de todas as regiões, comprovando que a eletromobilidade está capilarizada pelo país.

Liderança em elétricos

No Brasil, a BYD mantém a liderança tanto na venda de EVs quanto nos veículos híbridos. A cada 10 carros elétricos nas ruas, nove são da BYD. Em maio o market share foi de 92,16% de participação nesse segmento, com 5.326 veículos vendidos.

Entre os híbridos, foram 3.678 carros vendidos no quinto mês do ano, o que significa uma fatia de mais de 35,8% ou 1 a cada 3 veículos.

Detalhes do BYD Dolphin | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Liderança global

No mundo, a marca segue se isolando na liderança do mercado internacional de elétricos e híbridos. Em maio, foram 382.476 veículos eletrificados vendidos, um crescimento de 1,34% sobre os 377.420 do período anterior e o melhor mês do ano até agora.

O crescimento no ano já ultrapassa os 27,2%, já que no primeiro mês a BYD registrou mundialmente a marca de 300.538 carros vendidos.

A sólida estratégia de expansão da greentech tem apresentado resultados positivos e a companhia tem avançado em todos os mercados onde atua.