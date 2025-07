Três detentos fogem de presídio em Feira de Santana

Os três condenados já foram recapturados - Foto: Divulgação/ SEAP-BA

Por volta das 3h da madrugada desta quarta-feira, 25, três detentos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana. A fuga aconteceu a partir de uma cela que abrigava 10 internos. Todos os condenados já foram recapturados.

Segundo as autoridades, os criminosos possuíam ligações com uma organização criminosa. A fuga foi percebida durante a inspeção matinal e as buscas iniciaram imediatamente. As circunstâncias da fuga ainda estão sendo apuradas.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou que “uma ação rápida da Polícia Penal e Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), já localizou e recapturou os três internos que fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana”.

Os três criminosos foram identificados como Wendson Fiuza de Jesus, conhecido como “Bê”, de 24 anos; Valdemir Ferreira dos Santos, o “Kiko” ou “Sobrancelhas”, de 26 anos; e Cleyton Gustavo dos Santos Bento, também de 24 anos. Os três cumprem pena em regime fechado.