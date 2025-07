Jerônimo Rodrigues reúne mais de 90 prefeitos em caravana no São João

- Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) aproveitou o clima de São João pra por o pé na estrada na Bahia. Junto com o o vice-governador Geraldo Júnior e o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, o petista visitou 31 cidades ao todo, reunindo mais de 90 prefeitos, 12 deputados e deputadas, além dos senadores Otto Alencar e Jaques Wagner.

A caravana do Estado pelos municípios foi iniciada dia 18, no município de Rio de Contas, e encerrada ontem, em Jequié, mas passou também, entre outras, por cidades como Itororó, Ibicuí, Itapetinga, Ipirá, Lençóis, Jussiape, Seabra, Muritiba, São Félix, Cruz das Almas e Maracás. Em todas elas, a presença de público e o carinho recebido pelo governador foram grandes, entre pedidos de fotos e vídeos, muitos agradecimentos pela valorização da tradição do São João.

“Nós fizemos a nossa parte. O São João da Bahia é o maior do Brasil, uma tradição que mexe com todo o interior. Esse carinho e reconhecimento vem desse trabalho que faz das nossas festas de Santo Antônio, São João e São Pedro, cada vez maiores e melhores, com sua tradição preservada”, afirmou o governador.

No âmbito político, o São João foi considerado um sucesso, a comitiva do governo foi recebida com pompa por prefeitos que, em 2022, estavam na oposição, como Zé Cocá, em Jequié, e Ednaldo Ribeiro, em Cruz das Almas. “Não usamos o São João para tratar de política, mas fomos muito bem recebidos pelos prefeitos que reconhecem nosso compromisso em melhorar a vida dos baianos e baianas”, completou Jerônimo.