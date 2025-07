Mais de uma tonelada de drogas é incinerada no interior da Bahia

Os entorpecentes foram apreendidos durante operações do Denarc - Foto: Divulgação - Ascom/PCBA

Mais de uma tonelada de drogas, entre maconha, crack e cocaína, foi incinerada na manhã desta quarta-feira, 25, pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Porto Seguro e Juazeiro, na Bahia.

Os entorpecentes foram apreendidos durante operações do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Uma das ações ocorreu na zona rural de Itamaraju, no dia 22 de maio, onde 378 quilos de maconha foram apreendidos. A investigação segue em andamento.

| Foto: Divulgação - Ascom/PCBA

A incineração integra os trabalhos da Operação Narke IV, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), durante a semana em que se celebra o Dia Internacional de Combate às Drogas, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 26 de junho para conscientizar a sociedade sobre os impactos das drogas.

A destruição dos entorpecentes contou com a presença de representantes do Ministério Público, Vigilância Sanitária, Departamento de Polícia Técnica (DPT), 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e DT de Santa Cruz Cabrália.