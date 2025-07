VÍDEO: Mulher é atingida por espada e fica gravemente ferida

Com o impacto, mulher caiu de costas no chão - Foto: Reprodução Redes Sociais

Mais um caso de acidente com ‘espada’ foi registrado em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, durante os festejos juninos. Desta vez, a vítima foi uma mulher, de 21 anos, que ficou gravemente ferida ao soltar um artefato que atingiu seu rosto, terça-feira, 24. O acidente aconteceu no bairro Tabela.

O momento em que a jovem é atingida pelo artefato foi registrado em vídeo e postado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver ela caminhando e segurando com a mão direita a ‘espada’, que já estava acesa. De repente, ela direciona o rojão para o chão e, logo em seguida, recebe o impacto no rosto e cai.

A Prefeitura de Cruz das Almas informou que a jovem, que não teve o nome revelado, recebeu os primeiros socorros, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Ela teve trauma na face e, por conta da gravidade, foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. O estado de saúde dela não foi informado.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas revelam que, entre os dias 1° e 24 de junho, 169 atendimentos pessoas com queimaduras foram atendidas na rede municipal. Dez destes pacientes, foram transferidos para unidades hospitalares de maior complexidade.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), entre do dia 18 de junho até às 7h desta quarta-feira, 25, 72 ocorrências foram registradas na Bahia. Desse total, 24 pessoas tiveram queimaduras com fogos ou em fogueiras e 48 foram vítimas de explosões de bombas.

O maior número de atendimentos foi registrado no HGE, em Salvador, onde 53 pessoas deram entrada. Os demais atendimentos foram no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, com 12 casos; no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, com três casos; no Hospital Regional de Juazeiro, com três casos, e no Hospital do Oeste, em Barreiras, com um caso.

O outro caso

Taylon perdeu o polegar da mão direita | Foto: Reprodução Redes Sociais

No domingo, 22, o jovem Taylon Souza, também de 21 anos, perdeu o polegar da mão direita após a ‘espada’ explodir. O caso aconteceu em Cruz das Almas, durante a tradicional ‘guerra de espada’, que acontece na cidade, mesmo diante da proibição.

Assim como o caso da mulher, o acidente de Taylon foi registardo em vídeo e divulgado nas redes sociais. Ele recebeu atendimento em uma UPA da cidade e também precisou ser transferido para o HGE, em Salvador.