VÍDEO: Jovem perde dedo em 'guerra de espada' na Bahia

Artefato explodiu na mão dele - Foto: Reprodução Redes Sociais

Taylon Souza, de 21 anos, teve o polegar direito da mão direita amputado, na noite do domingo, 21, após um artefato explodir, durante uma "guerra de espadas" na cidade de Cruz das Almas, no recôncavo baiano. O jovem segurava o artefato, quando houve a explosão.

Um vídeo compartilhado nas redes social mostra o exato momento em que acontece o acidente. Nas imagens, é possível ver Taylon com a "espada" na mão e, em seguida, a explosão. Desesperado, ela sai correndo em busca de ajuda.

Pessoas que estavam no local socorre ele e oencaminha para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas, por conta da gravidade dos ferimentos, ele é transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Após receber atendido médico, o rapaz gravou um vídeo para tranquilizar familiares e amigos sobre seu estado de saúde. "Galera, como todos sabem, teve esse acontecido comigo, mas graças a Deus eu estou bem", afirmou.

'Guerra de espadas'

Desde 2017, fabricar, possuir e soltar as espadas é crime com pena que pode chegar até seis anos de prisão. Entretanto, a tradicional "Guerra de Espadas", durante as festejos juninos, em algumas cidades do estado continua acontecendo. brincadeira divide opiniões, no entanto, alguns adeptos da guerra e moradores são contra a proibição.