Quem é a prefeita que beijou Belo durante show em Conceição do Jacuípe

O São João de Conceição do Jacuípe, a 90 km de Salvador, atraiu atenção não somente pelas atrações musicais, mas também por um beijo inesperado na noite de terça-feira, 24, entre a prefeita da cidade Tânia Yoshida (PSD) e nada mais, nada menos que o cantor Belo. A cena viralizou nas redes sociais.

A gestora municipal é empresária do ramo de hortifruti e bacharel em direito. Yoshida (PSD) trabalha com o ex-marido, Yasomi Yoshida, conhecido como Yambó, que é vice-prefeito da cidade.

Durante o show, a prefeita se declarou fã de Belo e pediu um beijo ao cantor. "É a realização de um sonho, porque você já cantou aqui, mas eu sou apaixonada pelas suas músicas e por você. Escuto suas músicas e amo você", declarou.

Quem é Tânia Yoshida

Tânia Yoshida tem 71 anos, nasceu na zona rural de Conceição do Jacuípe e, aos 16 anos, se mudou para Salvador onde tornou-se feirante. Nas redes sociais ela também se apresenta como mãe de duas filhas e avó de quatro netos.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esse é o seu quarto mandato como prefeita da cidade. A primeira candidatura de Tânia à prefeitura foi em 1996, quando foi eleita pela primeira vez. Ela também foi eleita em 2008, 2020 e 2024.

Polêmicas na gestão

Em fevereiro de 2025, o Portal A TARDE mostrou a presença de irregularidades em um hospital em Conceição do Jacuípe. A denúncia é recorrente: entre as queixas estão a falta de equipamentos e deficiência no controle, com aumento do tempo de permanência dos pacientes; deficiência no controle de estoque da farmácia, resultando na falta de medicamentos, impactando de forma negativa na oferta dos cuidados necessários aos pacientes. Isto devido à paralisação do sistema Hórus (utilizado para controle do estoque dos remédios).

Também em fevereiro deste ano, a prefeita anulou um concurso público que havia sido anunciado pelo próprio governo municipal. A decisão veio após recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que encontrou possíveis irregularidades.