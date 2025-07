É chuva! Frente fria causa temporais na Bahia nesta quinta

Os destaque são para o litoral norte da Bahia e Sergipe, onde há alerta para temporais - Foto: :Xando Pereira | Ag. A TARDE

O tempo é de chuva. Nesta quinta-feira, 26, a Bahia será um dos estados que será atingida por uma frente fria que estará em diversas áreas do país. O Nordeste terá registros de ar seco e umidade relativa de 30%, principalmente no oeste baiano, o sul do Piauí e o sul do Maranhão.

De acordo com o Climatempo, entre os litorais da Bahia e do Rio Grande do Norte, a circulação mar–continente manterá as chuvas. Destaque para o litoral norte da Bahia e Sergipe, onde há alerta para temporais. Outro destaque importante é o oeste do Maranhão, onde há previsão de pancadas de chuva com moderada a forte intensidade

Sul terá maiores impactos

O Sul do país terá registros de chuva de volta aos três estados. Destaque para o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e centro-sul do Paraná, onde há alerta para temporais. Na faixa centro-oeste de Santa Catarina e no oeste, sudoeste e sul do Paraná, há previsão de tempestades (temporais com chuva volumosa).

No centro-sul do Rio Grande do Sul, a chuva chega mais na forma de pancadas, sem acumulados significativos. Importante mencionar que há previsão de precipitação invernal nas áreas mais altas da Campanha Gaúcha nesta quinta-feira, devido à presença da massa de ar polar que permanece sobre os estados do Sul.

Sudeste mais quente

O tempo segue seco na maior parte das áreas. Em São Paulo, porém, há possibilidade de pancadas pontuais à noite, principalmente no sul do estado. Nas demais áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o céu permanece claro. Há previsão de geada nos campos mais altos do sul de Minas e na Serra da Mantiqueira.

Além disso, destaque para a umidade relativa do ar, que fica abaixo dos 30% nos horários mais quentes do dia na faixa noroeste de São Paulo e oeste de Minas Gerais.

Temporais no Centro-Oeste

A frente fria concentra as chuvas na faixa centro-sul de Mato Grosso do Sul, com alerta de temporais no extremo sul do estado. Na faixa oeste, sudoeste e boa parte do sul, a chuva chega na forma de pancadas com moderada a forte intensidade. Em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, o tempo continua firme e seco, e a umidade pode cair abaixo de 30% no leste de Mato Grosso, nordeste de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

Norte registra temporais

Na Região Norte, o “verão amazônico” ganha força: tempo firme em Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul do Pará e Tocantins. Nas demais áreas, pancadas isoladas ocorrerão pela manhã e à tarde, com alerta para o oeste, onde há risco de temporais.