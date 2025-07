Organização criminosa é alvo de operação do MP por fraudes em concurso

Diligências ocorreram de forma simultânea em municípios da Bahia e Sergipe - Foto: Divulgação | MPBA

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 26, a Operação Gabarito, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA), através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), para cumprir sete mandados de busca e apreensão contra um esquema criminoso estruturado para fraudar concursos públicos. Quatro mandados foram cumpridos em Feira de Santana e três em Alagoinhas, no interior da Bahia.

As diligências ocorreram de forma simultânea em municípios da Bahia e Sergipe, a partir de decisões judiciais expedidas pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, com o apoio da Polícia Militar dos dois estados. As investigações que resultaram na operação foram conduzidas em parceria com o MP de Sergipe.

As investigações identificaram a atuação de uma organização criminosa responsável por irregularidades na contratação de bancas examinadoras, manipulação de certames públicos e comercialização antecipada de gabaritos. O grupo utilizava empresas interligadas, vínculos societários ocultos e simulações de competitividade, reproduzindo um modelo já observado em outras fraudes do mesmo tipo.

Ao todo, foram alvos da operação sete pessoas físicas e duas pessoas jurídicas, diretamente envolvidas nos fatos investigados. As diligências foram executadas com o apoio do Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), do Batalhão de Radiopatrulha da PM de Sergipe, da Polícia Civil da Bahia e do Comando de Policiamento da Região Leste, através da Rondesp Leste.