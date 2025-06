Concurso Aeronáutica 2025: abertas 206 vagas para sargentos de nível médio

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da EEAR - Foto: Müller Marin | Força Aérea

A Força Aérea Brasileira (FAB) lançou um novo concurso público para o Curso de Formação de Sargentos (CFS), com um total de 206 vagas destinadas a candidatos com ensino médio completo. As inscrições começam no dia 30 de junho e seguem até 28 de julho de 2025, exclusivamente pela internet.

As oportunidades estão distribuídas entre diferentes especialidades técnicas, com chances para ambos os sexos. Os candidatos aprovados passarão por um curso de dois anos em regime de internato na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), localizada em Guaratinguetá, interior de São Paulo.

Quantas vagas estão disponíveis?

Do total de vagas, 165 são para ampla concorrência e 41 são reservadas para candidatos negros, conforme as regras de cotas. Podem se inscrever jovens com idade entre 17 e 24 anos, que não tenham filhos, não sejam casados e que atendam aos requisitos de escolaridade.

As áreas de atuação incluem:

Comunicações (20 vagas)

Eletricidade e Instrumentos (22 vagas)

Estrutura e Pintura (5 vagas)

Fotointeligência (5 vagas)

Mecânica de Aeronaves (35 vagas)

Meteorologia (10 vagas)

Suprimento (24 vagas)

Desenho (3 vagas)

Eletromecânica (14 vagas)

Guarda e Segurança (12 vagas)

Metalurgia (6 vagas)

Controle de Tráfego Aéreo (50 vagas)

Como se inscrever no concurso?

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da EEAR. A taxa de participação é de R$ 95, com prazo de pagamento até o dia 4 de agosto de 2025.

Como será a seleção?

O concurso terá as seguintes etapas:

Prova escrita (eliminatória e classificatória)

Inspeção de saúde

Exame de aptidão psicológica

Teste físico

Procedimento de heteroidentificação

Validação documental e matrícula

A prova escrita será aplicada em 30 de novembro de 2025, em diversas cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, entre outras. O conteúdo abordará língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física.

Como será o curso de formação?

Os aprovados ingressarão no Curso de Formação de Sargentos (CFS) em 28 de junho de 2026. Durante os dois anos de formação, os alunos receberão alojamento, alimentação, fardamento, assistência médica e uma remuneração mensal.

Após a formatura, o salário inicial de um sargento da FAB é de R$ 3.825, com possibilidade de adicionais e benefícios, além da designação para servir em unidades por todo o Brasil.

Principais datas do concurso da Aeronáutica:

30/06 a 28/07/2025 – Período de inscrição online

30/11/2025 – Prova escrita

19/01/2026 – Resultado das provas escritas

10 a 26/02/2026 – Exames de saúde e psicológicos

14 a 17/04/2026 – Teste físico

28/06/2026 – Início do curso de formação