Concurso do Banco do Brasil tem salário de quase R$ 20 mil; saiba tudo

Concurso do Banco Central é um dos mais aguardados do ano - Foto: Fernando Bizerra | Agência Senado

O Banco Central (BC) recentemente solicitou a realização de 560 novas vagas para preenchimento até 2026. Além das quantidades atrativas de vagas, o certame poderá pagar inicialmente salários de R$ 18.033,52, benefícios e adicionais.

O pedido foi oficialmente encaminhado ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos no dia 30 de maio, e agora aguarda análise.

Cargos e salários

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 410 para auditor, 110 para técnico e 40 para procurador. O cargo de auditor, correspondente ao antigo analista, exige nível superior e conta com uma remuneração inicial de R$ 18.033,52, sem considerar os adicionais e o auxílio-alimentação de R$ 1.000.

Já os técnicos, com exigência de nível médio, têm salários iniciais de R$ 7.453,62. Para os futuros procuradores, é exigido bacharelado em Direito e dois anos de prática forense. A remuneração é de quase R$ 25 mil mensais.

O que cairá no edital?

Com base no concurso anterior, organizado pelo Cebraspe, os candidatos devem esperar provas exigentes, com etapas objetivas, discursivas e sindicância de vida pregressa. Dessa maneira, quem inicia os estudos agora terá grande vantagem competitiva.

Além disso, a expectativa é de que a banca mantenha o foco nas áreas de Economia, Finanças e Tecnologia da Informação, com conteúdo programático semelhante ao anterior.