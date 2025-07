Onda de frio: veja como ficará o tempo em Salvador a partir de agora

O frio que muita gente tem sentido em Salvador tende a continuar nos próximos dias. A previsão é de tempo nublado, com aberturas de sol e chuvas passageiras na capital baiana nos próximos dias, semelhante ao previsto para todo o litoral baiano, segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

“O inverno tem essa característica, uma chuva mais fraca no litoral da Bahia, mas nada muito intenso. Estamos apenas com um cavado aqui na altura do litoral do estado”, disse a meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Cláudia Valéria.

Embora o Sul do país esteja sob influência de uma frente fria, o fenômeno climático não atinge a Bahia, sendo assim, a sensação de baixa temperatura e ventania por aqui tem relação apenas com o inverno, que começou no último dia 20.

Segundo registros da Codesal, o registro de ventos mais intensos foi feito na Praia do Flamengo, na madrugada de ontem, com rajadas de 39,6 km/h. A tendência é que durante as tardes os ventos fiquem na média de 20km/h, o que já seria o esperado para a estação.

“A ventania está dentro da normalidade do período do inverno, com dias mais cinzentos, com pancadas de chuvas, mas dentro da normalidade pro período”, afirmou Sosthenes Macedo, diretor da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira