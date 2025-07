Grupo que revendia celulares roubados é preso no Comércio

- Foto: Ascom PCBA

Quatro homens foram presos nesta quinta-feira, 26, na Praça da Mãozinha, no bairro do Comércio, em Salvador, por atuarem na revenda de celulares roubados em ônibus.

A prisão aconteceu em decorrência da Operação Mãozinha, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (Dercc).

Segundo a Polícia Civil, a operação tem o objetivo de retirar do convívio social receptadores de celulares roubados em ônibus de Salvador. A ação ocorreu na Praça Marechal Deodoro, conhecida como “Praça da Mãozinha”, localizada no bairro do Comércio.

Prisões e apreensões

Dois homens foram autuados em flagrante, e outros dois possuíam mandados de prisão pelo crime de roubo. Um dos investigados é foragido do estado de Minas Gerais.

No local, foram apreendidos 10 aparelhos celulares sem comprovação de procedência. Segundo a Polícia Civil, as diligências continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso e desarticular a cadeia de receptação e venda de celulares roubados em coletivos.