Traficantes abrem fogo contra PMs em bairro dominado pelo CV em Salvador

Polícia Militar segue com reforço no policiamento na área - Foto: PMBA/Divulgação

Um homem morreu após trocar tiros com policiais militares da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), na manhã desta segunda-feira, 30, na localidade da Chapada do Rio Vermelho, área que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. O bairro é apontado como um dos redutos do Comando Vermelho (CV) na Bahia, facção carioca com forte atuação no tráfico de drogas local.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) intensificavam o patrulhamento na região quando foram surpreendidos por disparos feitos por um grupo de traficantes armados. Houve revide por parte dos policiais e, após o cessar-fogo, um suspeito foi encontrado baleado. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Com o homem, os policiais apreenderam uma pistola, um carregador e munições.

A troca de tiros provocou pânico entre os moradores da Chapada do Rio Vermelho, que relatam viver sob constante medo devido à presença do crime organizado. Em plena manhã de segunda-feira, muitos não conseguiram sair de casa para trabalhar ou levar os filhos à escola, temendo serem atingidos no meio do fogo cruzado.

A Polícia Militar segue com reforço no policiamento na área, considerada estratégica no enfrentamento às facções criminosas em Salvador.