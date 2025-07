IA lista os 10 melhores bairros para morar em Salvador; confira

Orla de Salvador - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Salvador se destaca entre as capitais brasileiras por ser um destino vibrante, que une história, cultura, praias e gastronomia. Mas, quando o assunto é qualidade de vida, segurança e infraestrutura, quais são os melhores bairros para morar em Salvador em 2025?

O Portal A TARDE, com a ajuda da inteligência artificial do ChatGPT, preparou uma lista com os 10 bairros mais recomendados da cidade para quem busca desde tranquilidade até vida urbana agitada, com base em critérios como segurança, oferta de serviços, mobilidade, lazer e valorização imobiliária.

Os 10 melhores bairros para morar em Salvador:

1. Graça

Localizado próximo ao centro e com vista para a Baía de Todos-os-Santos, o bairro da Graça é um dos mais tradicionais e nobres de Salvador. Com excelente infraestrutura, o local conta com escolas, clínicas, supermercados e restaurantes sofisticados.

2. Barra

A Barra é perfeita para quem ama estar perto do mar e da vida noturna. Além de abrigar o famoso Farol da Barra, o bairro tem comércio diversificado e boas opções de transporte. É muito procurado por jovens e turistas.

3. Caminho das Árvores

Esse bairro moderno e planejado é ideal para quem busca conforto e sofisticação. Conta com condomínios de alto padrão, além de estar próximo ao Shopping da Bahia e a importantes vias da cidade.

4. Horto Florestal

Um dos bairros mais exclusivos de Salvador, o Horto Florestal reúne residências de alto padrão e muita tranquilidade. É bastante arborizado e oferece segurança, sendo muito procurado por famílias.

5. Rio Vermelho

Cultural e boêmio, o Rio Vermelho é ideal para quem gosta de agito e gastronomia. Além disso, tem ótimas opções de moradia e acesso facilitado a outras regiões da cidade.

6. Pituba

Um dos bairros mais completos de Salvador, a Pituba tem tudo: comércio forte, escolas, clínicas, academias e uma orla urbana revitalizada. É uma excelente opção para famílias e profissionais.

7. Itaigara

Com excelente localização, o Itaigara tem perfil residencial e comercial. A região abriga centros médicos, escolas e shoppings, como o Shopping Itaigara. É ideal para quem busca praticidade no dia a dia.

8. Ondina

Ondina é um bairro à beira-mar que combina vida universitária — é lá que fica a sede da Universidad Federal da Bahia (Ufba) — com tranquilidade. Também é palco de festas populares, como o Carnaval. É uma boa escolha para estudantes e jovens profissionais.

9. Costa Azul

Considerado um bairro em crescimento, o Costa Azul tem se destacado pela boa relação custo-benefício. Tem opções de lazer ao ar livre, como o Parque Costa Azul, além de bons condomínios residenciais.

10. Stiep

O Stiep vem se valorizando nos últimos anos e atrai quem busca um bairro mais calmo, mas ainda bem localizado. Está próximo a avenidas importantes e centros comerciais, como o Salvador Shopping.