Crise? 5 restaurantes queridinhos fecham as portas em Salvador

O Paris 6, encerrou suas atividades por “motivos de força maior" - Foto: Divulgação

O fechamento de grandes restaurantes em Salvador pegou muitos clientes de surpresa. Icônicos nomes como Zafferano, Paris 6, Shiro, Larriquerri e Paraíso Tropical deixaram de atuar na capital baiana devido a crises financeiras e até mesmo pessoais.

5 restaurantes que deram adeus em Salvador

Paris 6

Inaugurado em 2018 no Shopping da Bahia, o Paris 6, encerrou suas atividades por “motivos de força maior” em fevereiro de 2025. Sem detalhar as razões, o fechamento gerou especulações sobre dificuldades no mercado local.

Shiro

Popular restaurante de paladar japonês, o Shiro encerrou as operações presenciais e, após 19 anos de atividade no bairro da Graça. Considerado pela Veja o melhor restaurante de comida oriental de Salvador, o local agora foca em serviços de delivery e eventos externos.

Larriquerri e Zafferano

Após uma separação entre os sócios fundadores Rosa e Romildo Guerra, o Larriquerri também foi mais um queridinho que deu adeus à operação na capital baiana. O sabor que agradava o paladar de quem se aproximava do Garcia acabou em 2023, após 9 anos de funcionamento.

Já o Zafferano, conhecido por sua culinária italiana, encerrou suas operações. O estabelecimento, após 18 anos no Candeal, foi transformado no restaurante contemporâneo Zaffe por novos proprietários.

Paraíso Tropical

O Paraíso Tropical, famoso pela moqueca e pela integração do pomar ao terreno, anunciou um fechamento temporário. Localizado no Cabula, permanece sem previsão de reabertura há mais de sete meses, mantendo em aberto o destino desse querido ponto gastronômico.