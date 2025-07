Congresso debate objetivos de desenvolvimento sustentável

Evento vai contar com parcerias estratégicas com órgãos do sistema de justiça - Foto: Reprodução

A capital baiana vai sediar, entre os dias 24 e 27 de setembro de 2025, o II Congresso Internacional Diálogos Humanistas, o que consolida o evento, como um dos mais relevantes encontros interdisciplinares do país sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os desafios contemporâneos nas áreas jurídica, tecnológica, ambiental e humanitária.

O Congresso tem como objetivo, fomentar um debate interdisciplinar e qualificado entre juristas, administradores, economistas, educadores, gestores públicos, ativistas de Direitos Humanos, profissionais do setor privado e representantes da sociedade civil, em um esforço coletivo por soluções concretas de olho nos grandes dilemas da humanidade.

A Coordenação Científica do Congresso é do Professor Titular da UNEB e Promotor de Justiça, Clodoaldo Silva da Anunciação, que vai contar com a participação de 80 palestrantes de diversos campos do saber, representando instituições internacionais, a exemplo da Sapienza de Roma, Universidade Autónoma de Lisboa "Luís de Camões" e a Universidade de Vigo (Espanha), além de diversas universidades brasileiras, incluindo UNEB, UESC, UFSC, UFBA, USP, UNB, PUC-RS, UFRGS, PUC-MG, PUC-SP, UFMG, UCSAL

Painéis temáticos, mesas redondas, conferências, apresentações de trabalhos científicos, oficinas, lançamentos de livros e atividades culturais vão ser realizados. Um dos grandes diferenciais é a publicação dos anais do evento e de livro com os principais trabalhos apresentados, fortalecendo o papel do Congresso como espaço de produção e difusão do conhecimento.

Entre as atividades oferecidas aos congressistas, estão sendo preparados GT,s, oficinas, master classes, mesas redondas com troca de experiências entre profissionais, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação. Para os estudantes, o evento vai certificar horas extracurriculares.

A palestra de abertura vai ser realizada pelo Doutor Paulo Borba Casella, professor titular de Direito Internacional da Universidade de São Paulo (USP) e organizador do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade da USP.

O evento vai ser encerrado com a palestra do Doutor Luiz Guilherme Marinoni, professor Titular da UFPR e também vice-presidente honorário da International Association of Procedural Law. Visiting Scholar na Columbia University e na Fordham University, tendo como temática a Tutela Estrutural.

O evento vai contar ainda com parcerias estratégicas com órgãos do sistema de justiça (Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, OAB, Advocacias da União e Procuradoria-Geral do Estado), além de instituições públicas e privadas de ensino, organizações da sociedade civil e organismos internacionais, ampliando o alcance e impacto.

A expectativa é reunir mais de mil participantes presencialmente nos três dias de evento e superar recordes de participação on-line, incluindo estudantes, profissionais, pesquisadores e lideranças comunitárias, o que reafirmando Salvador como um centro pulsante de diálogo humanista e inovação tecnológica e social.

Dentre os participantes confirmados, vão estar presentes operadores do Direito em diversas áreas, Reitores de Universidades, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, conselheiros do CNMP e do CNJ, TCM e TCE, advogados da União, procuradores do Estado e dos municípis, defensores públicos, gestores públicos, administradores, economistas e educadores.

O evento conta também com o apoio institucional da Escola de Magistrados da Bahia (EMAB) e da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (AMPEB), entre outros parceiros.

Serviço:

Datas: 24 a 27 de setembro de 2025. LOCAL: Hotel Mercure - Rio Vermelho, Salvador – BA

Horário: Das 08h às 20h.