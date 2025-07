Fluminense perde para o Chelsea e se despede do Mundial de Clubes

João Pedro marcou dois gols contra o clube que o revelou - Foto: Divulgação/X/Chelsea

Está encerrada a participação brasileira na Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense foi derrotado para o Chelsea pelo placar de 2 a 0 nesta terça-feira, 8, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, em duelo válido pelas semifinais. Após bater o Palmeiras, o time londrino se torna responsável pela eliminação de duas equipes do Brasil.

Superior na partida, o Chelsea aproveitou da famosa 'lei do ex' para punir a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho. Cria das Laranjeiras, o brasileiro João Pedro marcou dois golaços, aos 18 minutos do primeiro tempo e aos 11 do segundo.

Agora, o Fluminense retoma as atenções para as competições nacionais. O próximo jogo da equipe carioca está marcado para o dia 17, uma quinta-feira, contra o Cruzeiro. A partida é válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O Chelsea, por outro lado, agora aguarda a definição da outra semifinal entre Real Madrid e Paris Saint-Germain para conhecer seu adversário na final. A decisão do Mundial de Clubes será disputada neste mesmo MetLife Stadium, no próximo domingo, 13, às 16h.

Fluminense foi eliminado para o Chelsea nesta terça-feira, 8 | Foto: Marcelo Gonçalves/FFC

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 x 2 CHELSEA

Data e horário: 8 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: Semifinal da Copa do Mundo de Clubes

Local: MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA)

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

Gols: João Pedro 2x (18'/1°T e 11'/2°T)

Cartões amarelos: Nonato, Soteldo (FLU), Sánchez (CHE)

Fluminense: Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Thiago Santos (Keno); Guga, Bernal (Lima), Hércules (Canobbio), Nonato (Soteldo) e Renê; Arias e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho

Chelsea: Sánchez; Gusto (James), Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández (Andrey Santos) e Palmer; Pedro Neto (Madueke), Nkunku (Dewsbury-Hall) e João Pedro (Jackson). Técnico: Enzo Maresca.