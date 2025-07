Fluminense x Chelsea: onde assistir, prováveis escalações e mais

Thiago Silva, zagueiro do Fluminense - Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense pode estender sua história escrita na Copa do Mundo de Clubes nesta terça-feira, 7, ao enfrentar o Chelsea, da Inglaterra, por uma vaga na final da competição, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. Após bater de frente com Borussia Dortund na fase de grupos, eliminar Inter de Milão e Al-Hilal no mata-mata, o Tricolor carioca busca ser o primeiro clube brasileiro a vencer dois clubes europeus no mesmo Mundial.

O Chelsea, por outro lado, quer embalar a vitória sobre o Palmeiras, nas quartas de final, e adiar o sonho de outra equipe brasileira. Na primeira fase, os 'Blues' perderam por 3 a 1 para o Flamengo e se classificaram em segundo lugar no Grupo D, apenas atrás do Rubro-Negro.

A partida também vai marcar o reencontro do zagueiro Thiago Silva com o Chelsea, já que o defensor deixou a equipe em 2024, com um título de Champions League no currículo, para retornar ao seu clube de coração. Ao lado de Ignácio, ex-jogador do Bahia, o atleta é um pilar defensivo do Tricolor carioca.

Para enfrentar os ingleses, o técnico Renato Gaúcho deve manter a formação com três zagueiros, mas com algumas alterações. Suspenso, o zagueiro Freytes deve dar lugar ao lateral Renê, que tende a ganhar a vaga como defensor. Além disso, o lateral-direito Samuel Xavier está sendo avaliado por causa de desgaste muscular e pode ser substituído por Guga.

Prováveis escalações

O Tricolor deve ir a campo com: Fábio, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Guga (Samuel Xavier), Bernal, Nonato, Hércules e Fuentes; Arias e Cano.

O Chelsea deve ir a campo com: Robert Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto, Nkunku e João Pedro.

Onde assistir

Fluminense x Chelsea terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SportTV (TV fechada) e na Cazé TV (streaming), também disponível sem custo adicional no Disney+.