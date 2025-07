Chance de ouro! Maykon Jesus deve ser titular em retorno do Vitória

Maykon Jesus, lateral-esquerdo do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O lateral-esquerdo Maykon Jesus deve ser a novidade do retorno do Vitória aos gramados após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Jogador mais jovem integrado no elenco profissional do Rubro-Negro, o atleta de 19 anos deve ser titular na partida contra o Confiança-SE, nesta terça-feira, às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

O jogo contra o clube sergipano será o segundo do jogador com a camisa do Leão, já que ele esteve em campo pela primeira vez na última partida do Vitória, no empate em 0 a 0 diante do Cruzeiro. Único atleta da função à disposição, o lateral saiu do banco de reservas para substituir Jamerson, que sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito.

Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 7, Maykon lamentou a lesão do companheiro e afirmou que a pouca idade não é um obstáculo. Segundo ele, a oportunidade não surgiu da forma que gostaria.

"Não. Eu não vejo a idade como um ponto negativo para mim, acho que quando temos oportunidade temos que aproveitar da melhor forma possível. Sobre o Jamerson, quando eu entrei contra o Cruzeiro, não foi do jeito que eu queria, com a lesão dele, mas era a chance que eu tive, tinha que entrar bem e dar o meu melhor", disse o jogador.

Maykon Jesus, lateral-esquerdo do Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Revelado pelo Atlético-MG, o lateral-esquerdo teve sua primeira experiência no futebol profissional nesta temporada, disputando o Campeonato Paulista pelo Noroeste, onde fez 11 jogos e distribuiu duas assistências. No Vitória, Maykon Jesus atribuiu seu ganho de confiança ao treinador Thiago Carpini e destacou como deve aproveitar a oportunidade diante do Confiança.

"Eu fico muito feliz pela oportunidade que estou tendo, agradeço muito ao Clube Atlético Mineiro por ter me dado chance na base e me formado, eu aprendi muito lá. Sobre a minha chegada no Vitória, agradeço também à todos, que me acolheram super bem, ao Thiago Carpini, que vem me dando confiança. Espero agarrar a oportunidade da melhor possível e fazer tudo que eu puder em campo", comentou.

Maykon Jesus está emprestado ao Vitória até o final da temporada junto ao Atlético-MG e foi contratado em abril deste ano como terceira opção para a posição. Além de Jamerson, que deve ficar afastado dos gramados entre quatro a seis meses, o Rubro-Negro rescindiu contrato com Hugo, que estava emprestado do Botafogo e se transferiu de forma definitiva ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.