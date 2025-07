Adversário do Vitória, Confiança atravessa fase ruim na temporada

O Vitória enfrenta o Confiança nesta terça-feira pelas quartas da Copa do Nordeste, sem poder contar com os novos reforços e com elenco desfalcado. - Foto: Pietro Carpi/ECV

Após quase um mês, o Vitória vai voltar à campo nesta terça-feira, 8, no Barradão, às 21h30, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste, contra o Confiança, adversário que não está “bem das pernas” no Campeonato Brasileiro Série C.

Apesar de ter alcançado a fase final do Nordestão — classificando em 4º lugar no Grupo B, com 11 pontos —, o Confiança vive momento conturbado na terceira divisão do Brasileirão: está na vice-lanterna (19ª posição), com apenas nove pontos conquistados em 11 partidas disputadas.

Além disso, nos últimos dez jogos, o Confiança perdeu quatro, empatou quatro e venceu apenas duas — uma dessas vitórias foi contra o Bahia, pela Copa do Nordeste, quando o Esquadrão entrou em campo com uma equipe alternativa.

Histórico no Barradão

Vitória e Confiança já duelaram no Barradão 13 vezes, com o Leão da Barra levando a melhor. Em toda a história do confronto em território rubro-negro, o Vitória venceu nove jogos, enquanto o Dragão superou o Leão somente 4 vezes.

Vitória terá elenco desfalcado e sem reforços na Copa do Nordeste

Mesmo com três reforços anunciados — Renzo López, Rúben Rodrigues e Thiago Couto — o Vitória terá elenco reduzido no jogo de amanhã. Como o prazo de inscrições da competição já foi encerrado, os recém-chegados não poderão atuar.

Além deles, o zagueiro Neris (lesionado) e o lateral Jamerson (recuperação de cirurgia) também desfalcam a equipe. O Leão ainda perdeu diversos jogadores nos últimos dois meses, como Bruno Xavier, Carlos Eduardo, Mosquito, Janderson e Thiaguinho. Wellington Rato não teve saída oficializada, mas está fora dos planos.