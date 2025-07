Fim do sonho! Vitória perde para o Atlético e não consegue acesso no Brasileirão Feminino

Time feminino do Vitória bateu na trave na disputa do acesso à Série A2 - Foto: Karla Porto / EC Vitória

O time feminino do Vitória lutou, mas bateu na trave na disputa pelo acesso à Série A1. As Leoas da Barra venceram o Atlético-MG por 1 a 0 nesta tarde de sábado, 5, no Barradão, mas foram eliminadas nos pênaltis. O jogo foi válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Série A2.

Já na reta final do segundo tempo, aos 48 minutos, a atacante Verena marcou o único gol do jogo. Como o Galo havia vencido a partida de ida pelo mesmo resultado, a disputa de penalidades foi forçada para decidir a equipe classificada. As mineiras venceram por 9 a 8.

A partida também foi marcada pela chuva que deixou o gramado do Barradão pesado. Comandado pelo técnico Anderson Guimarães, o time rubro-negro iniciou a partida com: Kivia; Buga, Joice, Rute e Lane; Roqueline, Vick Moura e Pipoca; Milena, Barbara e Nayra. No segundo tempo, entraram Dymenor, Karol Lins, Iana, Sheilinha e Verena.

Classificado, o Atlético-MG enfrenta o Santos valendo vaga na final do Brasileiro A2 Feminino, mas todos os times semifinalistas já garantiram o acesso. As datas dos jogos serão definidas pela CBF.

O Vitória, por outro lado, terá a terceira fase da Copa do Brasil, na qual está classificado e aguarda sorteio, para disputar.