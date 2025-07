Wellington Rato deixa o Vitória e acerta com o Goiás; veja

Wellington Rato não se destacou no Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A pilha de queijo já está preparada — o Goiás acertou com o meia-atacante Wellington Rato, que estava fora dos planos do Vitória. O atleta de 33 anos se junta ao Verdão para buscar o acesso à Série A, e já deve começar com a nova equipe na segunda metade do ano.



Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, Vitória e Goiás vão dividir os salários de Rato até o fim da Série B. Caso a equipe goiana consiga terminar no G-4 e subir, vai ressarcir todos os vencimentos bancados pelo clube baiano.

O Goiás, inclusive, fez uma postagem sugestiva com uma tábua de queijos, a bandeira do clube e uma portinha para ratos. Na legenda, um queijo, um ratinho e olhos animavam a torcida com a chegada do novo contratado.

Rato foi revelado no Ferroviário, clube de Fortaleza, em 2020. De lá, seguiu para o Atlético-GO, rival do Goiás, e se colocou no cenário mundial. Emprestado, saiu do Brasil e jogou no Japão pelo V-Varen Nagasaki.

De lá, voltou ao Atlético-GO, marcou 15 gols, deu sete assistências e seguiu para o São Paulo, onde ficou por dois anos. Neste ano, finalmente chegou ao Vitória, onde jogou 21 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências.

Quando começa?

A estreia de Rato pode vir a qualquer momento, com a próxima oportunidade acontecendo no sábado, 12, contra o Athletico-PR, na 16ª rodada da Série B.

Há ainda uma partida do Goiás antes do confronto contra o Athletico, com o Verdão entrando em campo terça-feira, 8, contra o Criciúma. No entanto, como a janela de transferências só é aberta oficialmente na quinta-feira, 10, o jogador não pode ser oficialmente contratado antes da partida de terça.

Atualmente, o Goiás ocupa a segunda posição na tabela, com 29 pontos, atrás apenas do Coritiba, que o ultrapassou na última sexta-feira, 4, por apenas um ponto. Assim, basta vencer o Criciúma antes da chegada de Rato para voltar à liderança da Série B.