Sport ou Furacão? Saiba novidade sobre destino de Wellington Rato

Rato está de saída do Vitória - Foto: Victor Ferreira / ECV

De saída confirmada pelo técnico Thiago Carpini, o meia Wellington Rato segue sem situação definida. Mesmo tendo sido um dos primeiros atletas a ficar fora dos planos do clube para o segundo semestre, o jogador ainda está vinculado ao Vitória.

Rato teve seu nome ligado ao Athletico, clube que disputa a Série B, e ao Sport, rival do Leão da Barra na Copa do Nordeste e Série A. No entanto, não houve um avanço concreto nas conversas com estes clubes, segundo apuração do Portal A TARDE.

Conforme informações obtidas pelo A TARDE, representantes de Wellington Rato "estão em tratativas" para a saída, mas um desfecho ainda não foi definido. Inclusive, as conversas atualmente não envolvem Sport e Athletico. O clube interessado não foi confirmado.

Rato, inclusive, nem sequer se reapresentou com o restante do grupo após o retorno da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Ele foi liberado pelo Vitória para resolver sua transferência, que deve acontecer por meio de empréstimo.

Wellington Rato no Vitória

Um dos reforços mais badalados da temporada, Wellington Rato não se destacou pelo Vitória. Contratado como alternativa para a armação rubro-negra, o meia de 33 anos se tornou alvo de críticas constantes da torcida.

Substituído no intervalo em suas três últimas aparições como atleta rubro-negro, Rato não foi utilizado nas quatro partidas seguintes. Durante entrevista coletiva, Carpini falou abertamente que a saída do jogador iria acontecer.

Acho que a frustração do torcedor é a nossa também, é a minha como treinador, e a do próprio atleta. Claro que o cara quer jogar bem, mas infelizmente não aconteceu. Infelizmente às vezes não sai como a gente planejou. Acho que era necessária a saída. Thiago Carpini - Técnico do Vitória

O treinador ainda enalteceu a carreira e nível técnico do experiente jogador, mas falou sobre ele "seguir a vida e encontrar um novo clube".

Wellington Rato não se destacou com a camisa do Vitória | Foto: Victor Ferreira / ECV

"Um jogador do nível dele quando começa a ficar fora, criam-se outras situações que não ajudam muito. Ele também quer jogar, então que siga a vida dele, vai encontrar um caminho, um novo clube, reencontrar o futebol. A carreira dele fala por si só. A gente agradece pelo atleta, infelizmente aqui não aconteceu", completou o treinador.

Com a camisa do Vitória, Wellington Rato disputou 24 jogos, marcou dois gols e deu cinco assistências. Antes de jogar pelo Leão da Barra, o meia passou por São Paulo, Atlético-GO, V-Varen Nagasaki e outros clubes.