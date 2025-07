Vitória anuncia a chegada de atacante uruguaio; veja

Renzo López foi anunciado nesta quinta-feira, 3 - Foto: Divulgação/ECV

O Vitória anunciou, na tarde desta quinta-feira, 3, a contratação do atacante Renzo López, de 31 anos, até julho de 2026. O uruguaio defendia o Al-Fayha, da Arábia Saudita, e chega como mais um reforço da reformulação no elenco do Leão da Barra.

López acumula passagens em diversas equipes da América do Sul e Oriente Médio, tendo vivido sua melhor no Central Córdoba, da Argentina, onde marcou 16 gols e deu quatro assistências em 31 partidas.

Na última temporada, já defendendo o Al-Fayha, entrou em campo 31 vezes, marcou 11 gols e distribuiu duas assistências. Atuou também por clubes como Independiente del Valle, Tigre-ARG.

Após a chegada de Renzo López, o Vitória chega ao terceiro reforço oficializado após a pausa para o Mundial de Clubes. Antes dele, já haviam chegado o goleiro Thiago Couto, emprestado pelo Sport, e o meia português Rubén Rodrigues, ex-Oxford United, da Inglaterra.