Alvo do Vitória, Ismael Díaz não se reapresenta após servir seleção

Ismael Díaz é alvo do Vitória - Foto: AFP

Alvo do Vitória nesta janela de transferências, Ismael Díaz ainda não retornou às atividades do Universidad Católica-EQU. O atacante estava com a Seleção Panamenha na disputa da Copa do Ouro até o último sábado, 28 de junho, quando a equipe foi eliminada nas quartas de final. Nesta quinta-feira, 3, o jogador de 28 anos segue sem se reapresentar.

Segundo informações da repórter equatoriana Manuela Salazar, a reapresentação de Díaz no Católica vai acontecer somente na segunda-feira, 7. A ausência do atacante chama atenção devido ao seu companheiro Azarias Londoño, que também estava com o Panamá, já ter retornado aos treinos.

Información sobre Ismael Díaz 🇵🇦



Díaz llegará el Lunes a la ciudad de Quito y se unirá a los trabajos con Universidad Católica de cara a la fecha 20 de la LigaPro pic.twitter.com/dt29coCmhV — Manuela Salazar (@manuela_salazar) July 3, 2025

Não há atualizações sobre algum avanço em negociações, mas o Leão da Barra está interessado na contratação do atacante panamenho. Até aqui na temporada, ele disputou 29 jogos, marcou 20 gols e deu uma assistência.

Com seis gols marcados, Ismael Diaz foi artilheiro da Copa Ouro e lidera também a artilharia da Copa Sul-Americana, com seis tentos em sete jogos disputados.