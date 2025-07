Vitória está interessado em artilheiro da Copa Sul-Americana; saiba

Ismael Díaz, atacante de 28 anos - Foto: AFP

Após anunciar o meia Rúben Rodrigues, o Vitória segue ativo no mercado e busca mais um reforço para o setor ofensivo. O nome da vez é Ismael Díaz, do Universidad Catolica-EQU, jogador de 28 anos que enfrentou o Leão da Barra na Copa Sul-Americana.

Conforme o jornalista Pedro Sento Sé, durante o programa A TARDE Esporte Clube, da rádio A TARDE FM, o Vitória está interessado na contratação do atacante panamense. Até aqui na temporada, disputou 28 jogos, marcou 19 gols e deu uma assistência.

Ismael Diaz acumula convocações para a Seleção do Panamá e é artilheiro da Copa Ouro, com cinco gols marcados em apenas três partidas, além de liderar também a artilharia da Sul-Americana, com seis tentos em sete jogos disputados.

Atacante que atua pelos lados do campo, Díaz também acumula passagens por Porto B, Deportivo La Coruña, Tauro e Tijuana.