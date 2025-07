Novo reforço do Vitória aparece como jogador mais pesquisado em grande site europeu

Rúben Rodrigues é o novo reforço do Vitória - Foto: Reprodução / Instagram @oufcofficial

Novo reforço do Vitória, o português Rúben Rodrigues tem despertado a curiosidade dos rubro-negros. O meia, que nunca atuou fora da Europa, aparece no momento entre os mais pesquisados do Transfermarkt, site alemão que é um dos principais acervos de estatística e informação do futebol mundial.

Rodrigues, inclusive, aparece na frente do compatriota e astro Cristiano Ronaldo, que acaba de renovar contrato com o Al-Nassr. Também aparecem entre os atletas mais buscados nomes como Pepê, ex-Grêmio, e Ramón Sosa, jogador que, segundo o ge.globo, está próximo de reforçar o Palmeiras.

Jogadores mais pesquisados no Transfermarkt

#1 Rúben Rodrigues - novo reforço do Vitória

| Foto: Reprodução/Transfermarkt

#2 Pepê - ex-Grêmio e atualmente no Porto

#3 Ramón Sosa - do Nottingham Forest e negocia com Palmeiras

#4 Cristiano Ronaldo - astro do futebol mundial que renovou com Al-Nassr

#5 Otávio - jogador brasileiro do Porto

Quem é Rúben Rodrigues?

Anunciado como novo jogador do Vitória nesta quinta-feira, 26, Rúben Rodrigues é um meia-atacante de 28 anos. Natural de Oliveira de Azeméis, em Portugal, ele também possui nacionalidade holandesa e construiu a maior parte da carreira no futebol europeu. Essa será sua primeira experiência fora do Velho Continente.

Revelado pelo Wilhelmina '08, da Holanda, Rodrigues passou ainda por clubes como VV Gemert, Den Bosch e De Treffers. Em 2019, se transferiu para a Inglaterra e ganhou destaque com a camisa do Notts County, equipe que defendeu por quatro temporadas.

Nos dois últimos anos, o meia atuou pelo Oxford United, clube da Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Agora, chega ao Leão da Barra com a missão de reforçar o setor ofensivo na sequência da temporada.